FOTOS: La historia de #Brasil2014 pintada en un muro

El muro exterior del Clube dos Marimbas es usada desde el inicio del Mundial por Marcus Jambeiro, un artista que fue invitado a pintar los mejores momentos del torneo y los turistas llegan a este lugar a fotografiarse con las imágenes de los protagonistas de cada selección.

Paulo, de ESPN, lleva una fotografía de Miroslav Klose a Jambeiro, quien comienza una de las últimas obras del muro. El máximo goleador de los mundiales tiene su espacio ganado. Messi ya tiene su lugar más atrás junto a protagonistas como el uruguayo Luis Suárez, el mexicano Guillermo Ochoa y el arquero local Julio César.

La muestra, que comienza con el estadio Maracaná, Pan de Azúcar y el Cristo Redentor, símbolos de Rio de Janeiro, inmortaliza momentos como la celebración de Klose cuando igualó a Ronaldo como máximo artillero de las copas, la desazón de un eliminado Iker Casillas, el “peixinho” de Robin van Persie en su golazo ante España, las celebraciones del mexicano “Chicharito” Hernández y el brasileño David Luiz y el tiro en el palo que salvó a Brasil en la definición a penales ante Chile.

Jambeiro, como se le conoce artísticamente, cuenta que “yo vivo de mi arte y pinto murales en calles también”. “Este muro tiene cerca de 50 metros y lo estoy pintando desde el inicio de la copa, contando todo lo que está aconteciendo“. Sobre su parte preferida, dice que “el que me gusta más es el que no pinté y me hubiera gustado de pintar a la selección brasileña campeona con la copa en la mano de Neymar”.

Tras la final Marcos se apresta a plasmar la parte más amarga para él, los extranjeros campeones con el trofeo, creación con la que finalizará esta muestra artística de la Copa del Mundo, que dice adiós a Brasil para partir a Rusia. Quizás en 2018 el artista cumpla su sueño.

