Periodista de importante revista denuncia acoso sexual en TransMilenio

En horas de la mañana de este viernes, una joven, que trabaja como periodista en la revista Dinero, denunció que fue agredida sexualmente por un hombre en el sistema masivo TransMilenio. Según narró Camila Sánchez un “pervertido la manoseo”, los hechos ocurrieron en un alimentador que se dirigía al portal de la 80.

Sánchez dice que cuando el hombre se le acerco demasiado, ella pensó que era algo normal que pasa cuando un bus está lleno, sin embargo logró comprobar que el hombre la estaba manoseando. “Desafortunadamente el tipo escapó porque nadie pudo detener el alimentador al que se subió” contó la joven.

Además, la periodista dijo que no gritó por miedo y que se sintió impotente y tuvo temor de ser agredida. Sánchez asegura que no es justo soportar un abuso en un bus de TransMilenio y agregó que los funcionarios del sistema no atendieron sus denuncias.

