Fotos: Así reaccionaron las fanáticas al saber que Eva Mendes tendrá un hijo de Ryan Gosling

Al carajo el mundial, Ryan Gosling dejó preñada a miss taparrabo. pic.twitter.com/0oITkyqKpO — Miley Citrus (@merymazzola) julio 10, 2014

ryan gosling & eva mendes are having a baby. pretty much how rachel mcadams &the rest of the female population feels: pic.twitter.com/YKRDdPSXg4 — taryn (@tarynkasper) julio 9, 2014

Finding out Ryan Gosling is having a baby with Eva Mendez… pic.twitter.com/KR4RNsldrC — Maddie Smith (@MadisonSmith10) julio 9, 2014

Sufro muchísimo por la relación de Zac Efron y Michelle Rodriguez. Y por el bebé de Ryan Gosling con Eva Mendes. No me juzguen. — Ale Cahtro (@cahtro) julio 10, 2014

Y si Eva Mendes inventó el embarazo para intentar amarrar a Ryan Gosling? — Fab (@ojosrojos_) julio 10, 2014

Yo tan fértil y Ryan Gosling embarazando a Eva Mendes. — Alejandra Legorreta (@alelego_) julio 9, 2014

Ryan Gosling is having a baby…. with Eva Mendes. OMG! Their child is going to be the most beautiful spawn on the planet #notfair — Anne Nicole (@azimmania) julio 9, 2014

Eva Mendes is allegedly pregnant with Ryan Gosling’s baby, so if you need me, I’ll be crying under my desk with a bag of Cheetos. — jenna nolan (@yeahitsmejenna) julio 9, 2014

Sorry Eva, a baby won’t stop me, I will marry Ryan Gosling one day. — Kyla Strilchuk (@kylaadelilah) julio 11, 2014

Hace dos días el mundo se enteró de que los actores Eva Mendes y Ryan Gosling serán padres y las reacciones de las fanáticas no se hicieron esperar.

La red social Twitter fue una de las que se llenó de expresiones de dolor por parte de las fanáticas y memes que explicaban su asombro y disgusto por la noticia de que uno de los hombres más codiciados de Hollywood será padre.

En la galería, algunas de las reacciones de las fanáticas.

