La cantante Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram una selfie con la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, esto durante la convención número 85 de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) en Nueva York.

“Me and my girl @flotus at #LULAC National convention for the empowerment of Latinos. #represent #keynotespeaker #introingthekeynotespeaker #dreambig“ , publicó la Diva del Bronx junto con la foto.

