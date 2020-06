FOTOS: Neymar también sufrió la humillación brasileña en memes

Publicidad





























Brasil recibió la peor goleada de su historia en las Copas del Mundo al caer siete goles a uno ante Alemania.

Aunque el astro brasileño Neymar Jr. no pudo participar del encuentro por una fractura en la tercera vértebra lumbar, los memes no se olvidaron de él mostrando su sufrimiento ante la humillación en el campo de juego y hasta “dando gracias” de no haber podido jugar.

En la galería de fotos pueden observar los mejores memes de Neymar, mismos que recomendamos verlos en pantalla completa.