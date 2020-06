Publicidad





















Seguramente ustedes recordarán la película “Querida, encogí a los niños” es una de las películas, la cual inició una de las sagas más exitosas de Disney en los años 90.

La cinta fue protagonizada por Rick Moranis (“Ghostbusters”) y Marcia Strassman y cuenta la historia de un científico quien accidentalmente encoge a sus hijos adolescentes, quienes viven una aventura en el patio de su casa.

Porteriormente, en 1992, Disney publicaría “Honey I Blew Up The Kid” (“Querida, agrandé al niño”). En 1997 lanzarían “Honey, We Shrunk Ourselves” directamente para su distribución en video. En Francia se creó un programa de televisión basado en la primer película, pero no contó con ninguno de los actores originales.