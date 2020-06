¡Atención! Sofía Vergara tendría un nuevo amor

Publicidad





Aunque no hay confirmación, el portal Eonline publicó algunas pistas del que podría ser el nuevo romance de ‘la Toti’. Se trata nada más y nada menos que de Joe Manganiello, el actor de SpiderMan o How I Met Your Mother, y quien hace solo unos días fue escogido por la revista People como el soltero más sexi del mundo.

Los rumores se desataron luego de que se les viera pasando tiempo juntos durante el fin de semana en New Orleans, donde Sofía Vergara está rodando actualmente su nueva película Don’t Mess with Texas, en la que actúa junto a Reese Witherspoon.

Según People en Español, una fuente reveló que es un hecho que está saliendo. El primer encuentro público que tuvieron las estrellas de TV fue en mayo cuando coincidieron en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, a la que Sofía asistió con su para ese entonces prometido, Nick Loeb.

Además, en entrevista con esa revista Manganiello, habló de la colombiana: “Sofía Vergara es sin duda el tipo de mujer ideal para mí, me encantan sus curvas, su trasero y todo ese halo de feminidad latina que la hace tan especial. Creo que es perfecta y no veo que tenga ningún defecto visible: tiene un rostro precioso, un pelo muy cuidado y además ese carácter festivo que tanto me gusta en una chica”.

“Hay una foto que alguien tomó en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca donde me cacharon mirándole el trasero a Sofía Vergara… Cuando se habla de quedar hipnotizado, a eso me refiero. Fue como un momento zen. No hay nada en mi cerebro… Pero, yo no persigo mujeres de otros hombres. Ella tiene novio. Si fuera soltera, yo ahí estaría”.

