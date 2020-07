¡Atención amantes de las redes sociales!: Orkut no va más

Si no tiene ni idea de qué le están hablando, no se preocupe, seguro no es el único, porque este es un nuevo fracaso de Google en las redes sociales.

Orkut salió en 2004, mismo año en que se lanzó Facebook, que arrasó con las redes sociales, MySpace es testigo de todo esto. Y desde ese momento, además de la apertura de Google+, Orkut fue una red social en la que muy pocos estaban y que ya no reciben más miembros.

El día cero es el 30 de septiembre, pero según un aviso que Orkut publicó en su portal, ya no se recibirán más miembros. Así que si quería conocerla antes de que se acabara, ya no lo podrá hacer.

Una pérdida más para Google que, a pesar de todo, ha logrado que Google+ aumente sus adeptos en los últimos meses.



Vea también:

¡WTF! Así se llamaban las redes sociales antes de ser exitosas

BabyBump: La red social para mujeres embarazadas

¿WTF? Facebook manipula a sus usuarios para experimentos psicológicos

MÁS DE TECNOLOGÍA