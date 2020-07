Scarlett Johansson demanda a escritor por burlarse de ella y gana

Publicidad



































El escritor Gregóire Delacourt indemnizará a la actriz estadounidense con 5 mil euros por basarse en ella para crear un personaje de su última novela.

Desde el año pasado, Johansson demandó al escritor francés para que la indemnizara con cinco mil euros, ya que el autor creó un personaje basado en ella para su última novela La première chose qu’on regarde (Lo primero que se mira).

El tribunal de París ha ordenado al novelista y a la editorial Jean-Claude Lattès a indemnizar a la celebridad por daños y perjuicios por la representación “hiriente y degradante” de su personaje.

Por su parte, el escritor mencionó: “No he escrito una biografía de Scarlett Johansson, sino un trabajo de ficción, sin maldad alguna. Supuse que tenía derecho a utilizar el material que me rodea cada día: marcas, ideas, estrellas de cine. ¡Son de uso público!”, comentó al portal de noticias francés Le Point.

El abogado de la actriz se mostró satisfecho por la demanda ganada, mientras la defensa de Delacourt mencionó que la compensación es “irrisoria”.

En la galería de fotos, imágenes de Scarlett Johansson.

