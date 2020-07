Ozzy Osbourne habla del pacto suicida que tiene con su esposa

Publicidad



































Ozzy Osbourne acordó un “pacto suicida” con su esposa Sharon, según se expuso en su biografía de 2007.

Originalmente, la pareja había acordado que si uno de los dos padecía Alzheimer acudirían a Dignitas, una organización para la muerte asistida en Suiza. Pero recientemente, el líder de Black Sabbath informó a The Mirror que el compromiso ha cambiado: ahora, cualquier condición que amenace la vida de la pareja será suficiente para hacer cumplir el pacto.

“Si no puedo vivir mi vida como la estoy viviendo ahora – y no me refiero a nivel económico – entonces eso es todo”, expuso el músico.

“Si no puedo levantarme e ir al baño yo mismo y tengo tubos en el trasero y un enema en mi garganta, ‘Simplemente apaga la máquina"”, le pide Osbourne a Sharon. “Si tuviera un accidente cerebrovascular y estoy paralizado no quiero estar aquí”.

