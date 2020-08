Supuesta amante del esposo de Beyoncé rompe el silencio

“Nunca lo he sido, nunca lo fui, nunca lo seré [amante de Jay Z]. Las fuentes ilegítimas, sedientas de información y sin datos reales se inventaron esto. Esos son los medios de hoy en día. No soy el segundo plato de nadie, pago mis propias cuentas, tengo mi propia compañía discográfica, mi propia empresa de management, solo confío en Dios, me respeto a mí misma y respeto al matrimonio demasiado como para hacer cosas sin sentido. Los rumores falsos son creados para obtener ratings y dinero. La gente miserable e infeliz busca concentrarse y juzgar a otros para poder ignorar su propia miseria y sentirse mejor sobre sus miserables vidas. Si se lo hicieron a Jesús, se lo harán a cualquiera. Dios los bendiga”.