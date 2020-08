Aproveche las tardes soleadas bogotanas para tomarse algo en una terraza

Los lugares para tomarse algo con una pequeña terracita son típicos de los lugares con estaciones o de clima caliente. Y es que un buen plan para pasar la tarde es estar con amigos, arreglando el país y las vidas mientras cae el sol.

En Bogotá muy pocos se atrevían a hacerlo, tal vez algunos pubs, pero en realidad el único impedimento era el clima. Sin embargo, al ver el éxito del Irish Pub de la Zona T, entre otros, muchos bares, restaurantes y hoteles decidieron adecuarse a los nuevos tiempos.

Aquí hay algunos de los sitios a los que puede ir para pasar una buena tarde bogotana. Si no hay ley seca, claro está.

Chelsea

Está en la terraza del hotel Bioxury y su especialidad son las bebidas hechas con ginebra. Pero no se preocupe, no es cuestión de que usted se emborrache, la carta de tapas también vale la pena. Así que si no quiere tomar, puede pasar la tarde picando algo y ‘echando paja’.

Hotel Bioxury. Calle 83 n.º 9-48. Piso 11.

Apache

Ubicado en el hotel Click Clack, este bar no solo tiene como objetivo entretener a los huéspedes, sino que también busca que los capitalinos lo conviertan en un sitio obligado para ir a tomarse un coctel, disfrutar de la vista y encontrarse con gente conocida. Pruebe porque no se arrepentirá.

Hotel Click Clack. Carrera 11 n.º 93-7.

Pravda

Tal vez es un poco fuerte comenzar tomándose un martini a las 3:00 p.m., pero sí puede picar platos criollos, acompañarlos con cerveza o una bebida suave y si la tarde lo amerita, tomarse un martini poco a poco.

Pravda. Calle 83 n.º 12-24

B.O.G. Hotel

El Lounge Bar es un espacio para que no solo los huéspedes se relajen, sino para que los bogotanos pasen la tarde frente a una incréible vista de la ciudad. Además, quienes quieran ir, pueden probar lo que el chef Marco Paniha llamado ‘cocina líquida’, que no es otra cosa que especias y elementos criollos incorporados a cocteles. Arriésguese.

B.O.G. Hotel. Carrera 11 n.º 86-74.

The Pub Usaquén

Esta casa antigua típica de este barrio tiene un patio escondido al fondo en el que puede ‘tardear’. Con picadas, cerveza o algún coctel, usted puede pasar el tiempo tranquilo hablando con amigos. Además, si tiene perro, puede llevarlo sin ningún problema.

The Pub Usaquén. Carrera 6A n.º 117-45.



Vea también:

Si quiere comer más saludable vaya por ensalada

Váyase de recorrido por restaurantes

Coma, beba y haga ‘polla’ de Mundial en este hotel de Bogotá

MÁS DE VIDA CON ESTILO