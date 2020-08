NASA: El satélite OCO2 medirá el dióxido de carbono en la atmósfera

Publicidad



















Liftoff of the #ULA #DeltaII carrying #OCO2 occurred as planned at 5:56 a.m. EDT. Everything continues to look good. pic.twitter.com/BwI8dxHb6G — NASA Kennedy / KSC (@NASAKennedy) julio 2, 2014

La NASA iluminó el cielo la madrugada de este miércoles al iniciar su misión de búsqueda de las principales causas del calentamiento global. El cohete Delta 2 partió de la Base Aérea Vandenberg en California para dejar el satélite OCO2 en órbita.

Observatorio Orbital Carbón-2 (OCO-2 por sus siglas en inglés), buscará rastros de dióxido de carbono en la Tierra desde 705 kilómetros de altura.

Esta misión tiene como objetivo estudiar por dos años los procesos de absorción de anhídrido carbónico por el ambiente. Su costo fue de 468 millones de dólares.

Recordemos que en el año 2009 la NASA intentó lanzar un satélite con el mismo fin. Sin embargo, el satélite cayó al mar de la Antártida debido a una falla mecánica.

A continuación los tuits que publicó la NASA del lanzamiento de OCO2: