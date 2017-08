Fotos: Ella sería la nueva conquista de Tom Cruise

Publicidad















El actor estadounidense Tom Cruise sale desde hace tiempo en secreto con la actriz Laura Prepon, según publica el diario New York Post.

Representantes de Cruise, de 51 años, y de Prepon, de 34, han negado en varias ocasiones la relación pero el diario neoyorquino asegura que se ven desde hace meses.

Los primeros rumores sobre una posible relación surgieron en noviembre pasado, cuando fueron fotografiados disfrutando de una cena en el Manor Hotel de Los Ángeles.

El Post, que cita fuentes sin identificar, asegura que la pareja, ambos miembros de la Iglesia de la Cienciología, está siendo “extremadamente cuidadosa” para mantener en secreto el romance.

“Es el chisme del momento en el set de rodaje de la serie (“Orange Is the New Black”)” en la que participa Prepon, aseguran las fuentes consultadas por el mismo periódico.

Cruise, divorciado de Katie Holmes en 2012, estuvo casado dos años con la actriz Mimi Rogers, y después con Nicole Kidman, con quien mantuvo una larga relación de 11 años y tuvo dos hijos.

Prepon, por su parte, salió durante años con el actor Chris Masterson, protagonista de cintas como “Malcolm in the Middle” y miembro también de la Iglesia de la Cienciología.

Lea también: