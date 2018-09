Pepe Mujica: un líder exótico

Un tema importante: la despenalización de la marihuana.

Todo lo que veníamos haciendo no daba resultado. Había cada vez más y más consumidores y, sobre todo, –mucho peor– narcotráfico, lo que aumenta el grado de la violencia y la corrupción en diversos ámbitos de la sociedad. Así que piensa en este consejo: si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo.



La gente desconfía de la medida…

Es natural que la gente tenga miedo. Pero no miden las consecuencias de continuar con una política que se aplica a la humanidad hace cien años: se siguen multiplicando los precios, el grado de violencia y no se acaba la adicción. No tenemos todas las respuestas.



¿Cómo funciona el proyecto?

No somos partidarios del uso de marihuana. Somos enemigos, como somos enemigos del tabaco y del alcohol. Si fumo uno o dos cigarrillos de marihuana a la semana no está bien, pero es aceptable. Pero si una persona comienza a cambiar por el consumo, debe ser tratada. El consumo clandestino promueve consecuencias negativas.



¿Qué piensa de la venta legal de la marihuana y el tráfico de Uruguay?

En Estados Unidos se vende abiertamente en algunos estados. Hubo gente que compró y fue a vender en lugares donde estaba prohibido. No vamos a vender aquí para luego revender en Brasil. El proyecto no existe para fomentar o incentivar la adicción. Se venden cantidades pequeñas, controladas e identificadas. Vamos a aplicar las mismas leyes de las reservas de la inversión financiera. Hoy en día hay farmacias que pueden vender opio y ciertas drogas adictivas, pero se controla. Vamos a utilizar los mismos mecanismos de control. Por eso tenemos plantas clonadas que tienen su propia identidad y su composición molecular.



¿Qué va a pasar con los consumidores de drogas?

Vamos a cuidar la identidad de los consumidores. No vamos a publicarla en los noticieros, pero tendremos un registro.



¿Qué pasará con la producción de marihuana?

Es posible que la producción sea privada, pero será en áreas militares vigiladas. No vamos a crecer en todas partes, tiene que estar bien controlado.



¿Y si sale mal?

Tendremos que cambiar la política y ver por qué no funcionó. No se puede ser fanático, debemos tener la audacia de innovar. Pero cuando la innovación está mal se debe renovar el camino.



Es como el tema de la sal…

No colocamos sal (en las mesas de los restaurantes). Si quieres sal, la puedes pedir. No favorecemos el consumo. Sabemos que es dañino. No la prohibimos, pero no estamos a favor.

¿Qué los convierte en un país “de vanguardia”?

Uruguay siempre ha sido un país muy avant-garde. El divorcio, por el deseo de las mujeres, se creó en 1910. Somos un país prodigio en cuanto a legislación social. Es un país laico, muy secular. Pero se trata de un país pequeño. Lo que nosotros podemos hacer no sería posible para un país del tamaño de Brasil.



Hablemos del tema del aborto…

Simplemente a nadie le gusta el aborto, no estamos a favor del aborto; pero sabemos que la mayoría de las mujeres están solas. Si las dejamos solas, estamos favoreciendo una tragedia. Lo primero es la atención psicológica.

Ofrecemos apoyo completo si la mujer quiere rectificar su decisión. Con esto podríamos salvar vidas. La política existe para salvar vidas, garantizar la vida de la madre y tratar de que, en muchos casos, la mujer mire hacia atrás. Si seguimos como antes, negando la realidad, las mujeres seguirán teniendo abortos clandestinamente y en malas condiciones. Se sentirán pecaminosas y sin rescate. La vida de una mujer puede estar en peligro, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad.



En los últimos años, ¿ha cambiado el país con la política de drogas?

La tasa de criminalidad ha aumentado y está estrechamente relacionada con el tráfico de drogas. Han surgido delitos que no existían, como el ajuste de cuentas. Vemos que se multiplica. Eso es mucho peor que las drogas porque la sociedad se empieza a llenar de violencia y se establece un mundo de crimen en cadena. Es una manera de pensar en la que se pierden todos los límites. Incluso en el mundo del crimen había ética, valores y cosas que no se podrían hacer. Ahora, con el tráfico de drogas es “plata o plomo”.

A usted lo han criticado por la falta de tiempo y dinero para hacer cumplir la ley.

Con certeza vamos a tener dificultades. Pero vamos a tratar de aprovechar los recursos que el Estado ya tiene. Así que he mencionado la cuestión militar; hay un montón de tierras abandonadas. No todo se arregla gastando, se deben utilizar los recursos que ya tenemos a la mano. Ya tenemos los funcionarios públicos, personas que ya están capacitadas para su trabajo.



¿Qué cambios novedosos está incluyendo en su política económica?

Hay un sector de la economía de autogestión, manejada por los propios trabajadores. Hemos creado un fondo de beneficios en el banco más grande del país; una parte del dinero es para fomentar esta actividad esencialmente (la autogestión). Hemos creado un mecanismo para personas que no tienen dinero. Quien no tiene dinero no tiene crédito, ¿y si usted no tiene ningún préstamo? Es como la discusión de qué fue primero: el huevo o la gallina. Lo más difícil para los trabajadores es aprender a ser su propio jefe, reducir el Estado paternal.



¿Cuál es su opinión de los presos de Guantánamo?

Uruguay es hijo de inmigrantes, todos tenemos un abuelo o bisabuelo que vino de algún lugar abandonado, por el hambre, la guerra o la necesidad. Es un país de asilo, de refugiados que venían con su dolor por todas partes.

Es una barbaridad lo que hicieron ahí (en Guantánamo), se trata de una cárcel clandestina, con presos sin juicio, sin juez ni defensa. Son arrestados sin acusación durante 12 años. Cuando estuve preso fue por una causa, y fui juzgado.



La gente dice que usted es un líder “exótico”, ¿qué piensa de eso?

Me doy cuenta de que soy un poco exótico en el mundo que tengo que vivir. Las repúblicas vinieron como una negación de la monarquía divina, vinieron a confirmar que todos somos iguales.

Los Gobiernos tienden a vivir y crear una forma de vida similar a la de los sectores acomodados y no a la mayoría de la población. Tengo muy claras mis costumbres y mi forma de ser, soy como la mayoría de mi pueblo. Elijo vivir y gastar como ellos viven y gastan. No necesito más. No es que no tengamos intereses: tenemos interés de corazón, no del bolsillo.



