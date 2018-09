Habla Scarlett Johansson sobre su matrimonio fallido con Ryan Reynolds

Publicidad





















La actriz Scarlett Johansson afirmó que ahora es una mujer más madura y que tiene mejores destrezas de comunicación en pareja, esto a preguntas de la revista Glamour sobre su fallido matrimonio con el actor Ryan Reynolds.

“Creo que me conozco mejor. Siento que ahora sé más de lo que necesito en una relación, lo que quiero en una relación. Y sé que tengo más herramientas para comunicarme, no sólo con mi pareja, sino conmigo misma. Eso no es necesariamente un reflejo de con quien yo estaba casada o lo que estaba pasando en mi matrimonio, pero sí realmente sobre donde yo estaba en mi vida. Cuando me casé, yo era mucho más joven. Y he tenido ahora la oportunidad de trabajar más en llegar a conocerme. Creo que eso te hace una mejor pareja y alguien que es capaz de trabajar con alguien y permanecer en una relación, en los momentos no románticos. Tengo más paciencia conmigo misma. Tengo más paciencia con mi pareja. Creo que sólo viene con la edad, probablemente“, afirmó Johansson.

Reynolds y Johansson estuvieron casados durante dos años y se divorciaron en 2010. Recientemente la actriz y el periodista francés Romain Dauriac anunciaron que esperan su primer hijo.