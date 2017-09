Fotos: Revelan primer resultado de la autopsia de Peaches Geldof

Publicidad













































Ha sido publicado el primer resultado de una autopsia de Peaches Geldof, la escritora, socialité y presentadora de televisión inglesa fallecida el pasado 7 de abril.

En el reporte, los miembros de la policía admiten que aún desconocen la causa de su muerte. También aseguran que ha sido ordenado un reporte toxicológico, cuyos resultados serán conocidos dentro de dos semanas.

El cuerpo de Geldof, de 25 años, fue descubierto en su casa de Kent, Inglaterra, este lunes. Los oficiales a cargo de la investigación aseguraron que su fallecimiento no era sospechoso, pues la mujer no presentaba heridas y en el lugar no había evidencia de drogas, ni una nota suicida.

A pesar de llevar una vida de locura durante la juventud, en años recientes Geldof se había relajado. En 2012, Peaches se casó con Thomas Cohen, cantante de S.C.U.M.. Con él tuvo dos hijos, quienes actualmente tienen 2 y 1 año, respectivamente.

Peaches era hija del rockero irlandés Bob Geldof, quien perteneció a la banda Boomtown Rats y protagonizó The Wall, el filme musical de Pink Floyd.

“Estamos más allá del dolor”, dijo Geldof a la prensa, “era la más salvaje, graciosa, inteligente, brillante y loca de todos nosotros. La amábamos y la recordaremos siempre”. Su esposo publicó el siguiente comunicado: “Mi amada esposa Peaches era adorada por mí y mis dos hijos, Astala y Pahedra, y los criaré todos los días con el recuerdo de su madre en sus corazones”.