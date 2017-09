Testigos de Laura y Jessy no llegaron a audiencia

Por la no presencia de los primeros testigos en el juicio que se sigue contra Laura Moreno y Jessy Quintero, investigadas por la muerte de Luis Andrés Colmenares, la audiencia que se tenía programada para este lunes debió reprogramarse para este martes

Los primeros testigos serán dos uniformados del CAI del parque El Virrey, donde ocurrieron los hechos. Ellos se excusaron porque se encuentran haciendo un curso en Sibaté.

Durante la diligencia, Luis Alonso Colmenares, padre del joven universitario, aseguró sentirse intimidado por la presencia de cámaras que ubican los abogados de Laura y Jessy.

Ante la juez 11 de conocimiento, quien lleva el caso, Colmenares dijo que dichas cámaras harían parte de una persecución. “Quiero dejar constancia de que me he sentido intimidado con el seguimiento que me han hecho, en ningún momento tuvimos conocimiento de esto y de un momento a otro nos vimos invadidos por toda esta tecnología”, expresó.

Colmenares además denunció que las cámaras de vídeo estarían registrando las conversaciones entre él, su esposa (la señora Oneida Escobar) y su abogado.

