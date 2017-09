Video: Reviva las 5 mil 179 muertes de "Game of Thrones"

Publicidad





















De acuerdo con el portal Digg.com, el total de la muertes que se han filmado en la serie Game of Thrones -que esta por estrenar su cuarta temporada este domingo 6 de abril- son 5 mil 179.

En este trabajo de edición, el portal recopiló en su canal de Youtube todas y cada una de ellas para traernos un video de apenas tres minutos repleto de sangre.

Si eres fanático de la serie y aún no has visto todos los capítulos, la advertencia es no “auto-spoilearse”. Si ya viste todas la temporadas este video te servirá para refrescar la memoria.

La cuarta temporada de, Game of Thrones, se estrena el día de hoy simultáneamente en Estados Unidos y Latinoamérica a las 22:00 horas a través de HBO.

