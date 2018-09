20 años del Audi TT

Publicidad







Con una exposición denominada “State of the ArTT”, la marca de los cuatro aros quiere rendir homenaje a uno de sus más emblemáticos deportivos. En dicho escenario se reúne lo mejor de las tres generaciones que se han desarrollado de ese modelo y se exhiben no solo los prototipos iniciales, sino también los modelos de producción y las versiones de carreras que han competido en prestigiosas categorías.

Aunque el modelo deportivo de Audi llegó a las carreteras en 1998, su historia se remonta a 1995, cuando fue develado el concept car de la versión cupé en el Salón de Frankfurt; ese mismo año se presentó en el Salón de Tokio el prototipo del roadster, cuya versión de producción se lanzó al mundo en 1999. Dichos modelos, son parte de los ocho que están presentes en la exhibición, junto con un cupé de segunda generación que se presentó en 2006.

Debido a que el nombre TT proviene de las siglas Tourist Trophy, en honor a una de las carreras de motos más antiguas y exigentes del mundo que se disputa en la Isla de Man, también se exhiben modelos de profundo espíritu competitivo, como el TT-R preparado por el equipo Abt, que se adjudicó el primer lugar en el campeonato alemán de turismos (DTM) de 2003.

La exposición “State of the ArTT” se podrá apreciar en el Museum Mobile de Audi en Ingolstadt, Alemania, entre el 2 de abril y el 11 de mayo de 2014.

