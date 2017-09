Shailene Woodley, la nueva reina de las sagas

Publicidad





























Ella no es una barbie o una joven en apuros en la pantalla, sino divertida, ruda y pragmática acerca de la fama. La actriz estrena la cinta Divergente.

Muchos la señalan como la nueva Kristen Stewart o Jennifer Lawrence, pero Shailene Woodley es una nueva clase de estrellas que rompen el molde de lo que, exactamente, una actriz debería de ser.

La joven de 22 años de edad, que ha hecho la transición de las películas independientes a la trilogía de la muy esperada Divergente -basada en las novelas de Veronica Roth-, ha logrado atraer las miradas con sus trabajos en la pantalla grande.



¿Has leído todos los libros de la trilogía ?

– He sido un poco lenta en ese aspecto. Empecé a leer el segundo, pero eso de saber lo que pasará me provocó problemas durante el rodaje, así que tuve que dejar de leer.



Te comparan con otras actrices, ¿te molesta?

– La gente está diciendo muchas cosas, pero creo que mi trabajo comienza a llamar la atención. Creo que siempre hay comparaciones, pero no me preocupan, pues sé lo que quiero y eso es seguir trabajando para consolidarme como actriz. Tuve la suerte de conocer a Jennifer (Lawrence) y le mandé un correo electrónico antes de aceptar oficialmente este papel. Le pregunté: “¿Cómo ha cambiado tu vida los Juegos del hambre?”, y me respondió: “Si sientes que la historia te encanta y el personaje también, adelante. A lo largo del camino saldrán cosas, pero nada que no puedas manejar. No dejes la oportunidad”.

Hiciste escenas complicadas, ¿hubo consecuencias?

– No pasaron de magulladuras y cicatrices, fue una especie de mezcla entre el aspecto emocional y físico, nunca había hecho una película donde se tenía que jugar un personaje emocionalmente veraz y, sin embargo, añadir aspectos físicos a la mezcla. Eso fue difícil y un reto divertido.

¿Cómo es tu personaje?

– Tris es muy particular, a diferencia de las demás personas en su mundo, su carácter podría pertenecer a más de una facción, y eso la convierte en “divergente” y en un peligro para las autoridades -en especial para Kate Winslet- que pretenden mantener a los ciudadanos bajo un yugo opresor sin levantamientos de ningún tipo.



¿Qué implicó trabajar con Kate Winslet y Ashley Judd?

– Fue increíble. Quiero decir, los dos son actrices increíbles y mujeres de confianza, ambas son muy fuertes, con poder y dueñas de sí mismas. Creo que nos conectamos en todos los niveles.



¿Ha sido difícil romper estereotipos?

– Yo no pertenecía a ningún grupo, tenía a mi amiga e íbamos de un lado a otro por todos los grupos tratando de entrar, que nos dieran oportunidad, pero me decían: “eres demasiado inteligente”, “eres demasiado musical” o “demasiado ruda”, y así ha sido en mi carrera, pero creo que también es parte de mi estilo.

¿Te gusta que te etiqueten en el cine de “young adult”?

– Tengo 22 años y dos películas catalogadas en en el género “young adult”, que son Divergente y The fault in our stars, también adaptación de una novela de John Green, que causó revuelo por su trágica, pero romántica trama sobre una adolescente que padece de cáncer y se enamora de un ex jugador de basquetbol que tuvo que pasar por una amputación de pierna para sobrevivir al cáncer, pero esa es otra historia.

** Historia de Divergente

Es un thriller de acción, llevado a cabo en un mundo futurista, en donde la sociedad se ha dividido en cinco fracciones, por lo que cada persona al llegar a la edad de 16 años debe de elegir una y comprometerse con ella por el resto de su vida. Divergente es una de las películas más esperadas para el 2014, dando inicio a una nueva saga y su mundo fantástico en una utópica ciudad de Chicago en el futuro.

• Ficha: Dirigida por Neil Burger, y estelarizada por Kate Winslet, Theo James y Shailene Woodley.

Así lo dijo

“Creo que será una grata sorpresa de que a pesar de que es una película de acción y aventura , hay mucho de verdad y mucho de lo humano”. Shailene Woodley, actriz.