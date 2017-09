3 nuevas películas de la historia de Harry Potter

Publicidad























Sí son fanáticos de la saga de Harry Potter y han estado tristes desde que terminaron los libros y las películas, esta información es para ustedes: J.K. Rowling y Warner Bros. han confirmado que habrá tres películas del libro Fantastic Beasts and Where to Find Them, una historia creada dentro del mundo de Harry Potter.

Publicado en 2001, supone ser una réplica del libro de texto de Potter, mencionado en Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Rowling no lo considera una precuela o una secuela de la saga “simplemente es una extensión del mundo mágico de Harry Potter”, informó la BBC.

Rowling ha mencionado que fue Kevin Tsujihara, CEO de la compañía Warner Bros., quien la convenció de adaptar la historia para crear una trilogía de películas.

La escritora ha publicado otros spin-off de la saga, como Quidditch Through the Ages (otro de los libros de texto de Potter) y The Tales of Beedle the Bard, publicado en 2008.

