5 instrumentos musicales que te harán decir "WTF!"

El ser humano se ha dedicado a crear instrumentos musicales desde tiempos prehistóricos. Hacemos un recuento de los instrumentos más extraños que existen y las maravillas que pueden hacer.

Otamatone

Desarrollado por Cube Works Company, el otamatone es un instrumento musical japonés que está causando sensación.

¿Qué les parece ver cómo suena Bohemian Rhapsody en él?

Theremin

El instrumento que Sheldon Cooper tiene guardado en su armario. El theremin fue inventado en 1928 por el ruso León Theremin.

Así se interpreta un clásico de los videojuegos en Theremin

Arpa Láser

¿Se imaginan pasar la mano por un láser y que emita un sonido? Bueno, se puede lograr con esta singular arpa.

Veamos como suena otra canción de Queen, we will rock you

Guitarra de 42 cuerdas, Pikasso

La guitarra Pikasso tiene múltiples cuellos, 42 cuerdas y dos bocas huecas. Fue creada por Pat Metheny y Linda Manzer en 1984 y su construcción tomó dos años.

Así la toca su creador

El videoblogger Brett Domino nos presenta una nueva versión del Stylophone, un instrumento que necesita una pluma stylus para funcionar.

Inventado en 1967, pasó sin pena ni gloria y podríamos considerarlo uno de los primeros instrumentos electrónicos.