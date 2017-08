Coma asegura que la victoria vale mucho para él porque llega "en un momento complicado"

Publicidad





Barcelona, 21 ene (EFE).- El piloto barcelonés Marc Coma (KTM), vencedor del Dakar 2014 en categoría de motos -cuarto título-, ha señalado hoy, a su llegada a Barcelona, que la nueva victoria “vale mucho para mí, y no porque sea la cuarta, sino porque ha llegado en un momento muy complicado”.

“Si miro atrás recuerdo que el año pasado no pude correr por una lesión”, ha dicho al respecto el piloto barcelonés, quien ha añadido, además, que esta victoria “es muy especial por haberla logrado ante marcas tan poderosas como Yamaha y Honda”.

Coma (Avià, 1976) ha reconocido que se siente “muy cansado” pero contento y con ganas de estar con los suyos.

“La verdad es que siempre me he sentido muy querido y apoyado. Sólo espero que se sientan orgullosos de mí y ahora sólo quiero disfrutar del momento porque cuesta mucho ganar un Dakar”, ha dicho en el aeropuerto de Barcelona.

Han recibido al piloto, entre aplausos y cánticos, sus familiares y muchos paisanos, además del secretario del deporte de la Generalitat, Iván Tibau. A la salida de la puerta de llegadas del aeropuerto se ha fundido en un cálido abrazo con su mujer Queralt y Lluís, su hijo de dos años.

Pasó momentos delicados durante el recorrido, con resfriados, gripe y fiebre. Por ello, ha comentado que ha sido un Dakar “durísimo, pero muy contento con el trabajo que hemos hecho y siempre hemos estado ahí delante; ser el ganador de un Dakar son palabras mayores”.

“Creo que supe aguantar bien la presión, pero no era fácil porque cuando llevas el peso de la carrera es extremadamente fatigosa y, encima, con el resfriado y la gripe, lo pasé muy mal aunque lo gestionamos bien”, ha rememorado.

Una lesión en el hombro le impidió participar en la pasada edición y Coma ha reflexionado que, después de no haber corrido el año pasado, la situación que vive es “inmejorable”.

“Es algo que te deja un sabor de boca muy agradable porque es una victoria que quiero disfrutar muchísimo: Hemos sufrido mucho para llegar hasta este momento del triunfo y espero que éste no sea el último; aún me queda cuerda para rato”, ha garantizado.

El gran rival de KTM parecía ser el poderoso equipo Honda, que al final no logró el objetivo de la victoria. El piloto barcelonés ha sido contundente al decir que no cree que el equipo Honda haya fracasado “porque ha luchado hasta el final. Sea como sea, yo no me veo capaz de hacer una evaluación de otro equipo que no sea el mío”.

De cómo empezó a fraguarse la victoria, Coma ha relatado que fue en la quinta etapa, “pero aún quedaba mucho por delante y tenía que seguir siendo constante y no bajar la guardia en ningún momento y aún fuimos capaces de ganar dos etapas más”.

“La verdad es que sólo tuve dos horas de ventaja el penúltimo día porque en los anteriores Joan Barreda nos estuvo poniendo las cosas realmente difíciles. Ahora en la clasificación se ve que gané con dos horas de ventaja, pero puedo asegurar que hasta el penúltimo día no hubo nada asegurado y la tensión fue siempre altísima”, ha concretado.

Barcelona, 21 ene (EFE).- El piloto español Jordi Viladoms (KTM), que se ha convertido en la gran revelación del Dakar 2014 al finalizar segundo en motos, ha señalado a su llegada a Barcelona que el subcampeonato “compensa todo lo duro” que ha sido el rally.

“Estoy muy emocionado y creo que aún tengo energía para seguir”, ha bromeado Viladoms. “La verdad es que fueron catorce días muy duros y quizás el último ha sido el mejor de mi carrera porque los anteriores, en los que tuve que defender mi posición, han sido muy estresantes frente a grandes rivales”, ha añadido.

El igualadino ha sido el compañero de equipo de Marc Coma, ganador de esta edición, con el que ha formado un gran equipo durante toda la prueba.

“No es que yo haya ayudado más a Marc que él a mí. Desde el principio hemos hecho mucha piña, porque sabíamos que sería una edición dura y tener complicidad dentro del equipo iba a ser algo clave. Siempre estábamos juntos y creamos una fuerte unión; ambos nos sentíamos más protegidos y estamos orgullosos de lo que hemos logrado al final”, ha explicado.

Viladoms, de 34 años, fue escogido como compañero de Marc Coma cuando el equipo KTM perdió en un accidente mortal al piloto estadounidense Kurt Caselli.

El piloto catalán reconoce que el equipo tenía al principio sus dudas: “Evidentemente, ellos no esperaban que yo quedase segundo y estoy muy contento de haber respondido a la oportunidad que me han brindado. He intentado dar el máximo y estoy muy satisfecho”.

El de 2014 ha sido su séptimo Dakar y ha reconocido que, antes de que llegara la oferta de KTM, no tenía grandes expectativas en esta prueba, “porque cuando se pierde el tren de los grandes equipos todo se complica mucho”.

“Yo siempre tuve la fe de seguir entrenando, de estar a punto por si se presentaba el momento y, al final y casi ‘in extremis’, pasó. Fue una gran inyección de moral para mí y eso me dio la ‘chispa’ para dar el máximo cada día para lograr un buen resultado”, ha sentenciado.