El Ejército no descarta que helicóptero haya sido derribado por la guerrilla

El Ejército Nacional no descarta que el helicóptero Bell 206 tipo Ranger de matrícula 4462, perteneciente a la empresa Sasa de Medellín, hubiera sido derribado por la guerrilla, como denunció este fin de semana el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con el general Leonardo Pinto, comandante de la VII División del Ejército, aunque es apresurado hablar de un ataque a la aeronave, tampoco se debe descartar ninguna hipótesis.

El alto oficial dijo que la correspondiente investigación la adelanta la Aeronáutica Civil, organismo encargado de establecer realmente qué pasó con este siniestro que el viernes pasado cobró la vida de cuatro militares en zona rural de Anorí, Antioquia.

“No puedo decir los motivos reales del accidente. No sé la empresa (Sasa) de dónde sacó ese certificado de que el helicóptero fue derribado, eso lo tiene que establecer la investigación de la Aerocivil”, dijo el oficial.

El general Pinto explicó que este domingo, cuando fueron hallados los restos de la aeronave siniestrada, la Fuerza Aérea y el Ejército realizaron una operación militar para sacar los cuerpos sin vida de las víctimas.

“Es un área crítica porque allí opera el frente 36 de las FARC y el frente ‘Héroes de Anorí’ del ELN, pero las aeronaves que sobrevolaron el sitio en ese operativo de rescate de los cuerpos no recibieron disparos. Por eso digo que no conozco las pruebas de que ese helicóptero tuviera disparos. Esa es apenas una hipótesis pero no se puede asegurar que esa sea la razón”, concluyó el oficial en declaraciones radiales.

No obstante, Luis Ignacio Stein, propietario de la contratista Sociedad Aeronáutica Santander, el accidente del Bell 206 se produjo por disparos de arma de fuego. “Al momento de levantar los cuerpos un ingeniero técnico de la compañía confirmó que la causa fue por un impacto de bala cerca del motor”, manifestó Satein a Blu Radio.

Lea también

‘Sasa dijo: helicóptero fue impactado por las Farc’: Uribe Vélez

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA