Lieberman se opone a cualquier acuerdo que permita el retorno de refugiados palestinos

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigor Lieberman, se opondrá a cualquier acuerdo con los palestinos que incluya el derecho al retorno “de incluso un solo” refugiado, informó hoy la edición digital del diario Haaretz.

“No apoyaré ningún tratado de paz que permita el retorno de incluso un solo refugiado palestino a Israel”, afirmó en un encuentro con diplomáticos israelíes acreditados ante otros gobiernos.

Según el titular de Exteriores, “si aceptamos el derecho al retorno, la presión internacional se centrará sobre Israel”.

Además, calificó de “condición básica” la de incluir en cualquier tipo de acuerdo un intercambio territorial que deje del lado del futuro Estado palestino varias ciudades y pueblos árabes que desde 1948 están dentro de las fronteras reconocidas de Israel.

“Cuando hablo de canje territorial y de población me refiero al Triángulo y a Wadi Ara”, precisó sobre dos zonas fronterizas con Cisjordania en la que la mayoría de la población es de origen palestino que tienen la ciudadanía israelí.

Esta no es la primera vez que el actual jefe de la diplomacia israelí habla de la posibilidad de un canje de territorio y población y aseguró que no se trata de “expulsar” o “desterrar” a nadie, sino de “mover la línea fronteriza”.

La propuesta cuenta con la oposición de los propios afectados, que la tachan de racista, e incluso de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que no descarta un canje territorial con Israel pero quiere las tierras vacías.

Por su parte, el ministro defiende que si el canje es para que la mayoría de los colonos judíos en Cisjordania (unos 230.000) queden del lado israelí, lo lógico es que los palestinos de poblaciones fronterizas (alrededor de 200.000) queden del lado del futuro Estado palestino.

Lieberman, quien recientemente fue absuelto de un caso de corrupción, se mostró favorable a alcanzar un acuerdo global con los palestinos en las presentes conversaciones de paz impulsadas por el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, porque “cualquier otra oferta que tengamos de la comunidad internacional no será mejor”.

Kerry abandonó hoy la zona con destino a Arabia Saudí y Jordania tras varios encuentros con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmud Abás, para avanzar en el diseño de un acuerdo marco que guíe las negociaciones de paz que comenzaron el pasado julio.

En principio el secretario de Estado debe regresar esta noche a Jerusalén, y quizás aplace su regreso a EEUU hasta el lunes por la y tarde para volver a reunirse con ambos mandatarios.

Jerusalén, 5 ene (EFE).- Miles de inmigrantes africanos que buscan asilo político en Israel se concentraron hoy en Tel Aviv para protestar por las políticas de acogida del país hacia los refugiados de Eritrea y Sudán.

Más de 20.000 manifestantes, según los organizadores, o “miles” de acuerdo con la policía, marcharon desde los barrios del sur de Tel Aviv, en los que suelen vivir, hasta la Plaza Rabin, donde estuvieron concentrados durante varias horas, informó a Efe el portavoz policial, Micky Rosenfeld.

“No ha habido ningún incidente. Todo se ha hecho en coordinación con la policía”, señaló el portavoz, que no supo decir si mañana habrá más protestas.

Con pancartas con lemas como “Libertad”, “Libertad sí, prisión no” y “Somos refugiados políticos, no emigrantes que buscan trabajo”, los manifestantes se congregaron para pedir que Israel revise individualmente cada solicitud de asilo político y que se tumbe la reciente reforma de la Ley de Prevención de Infiltraciones, que les impide acogerse a ese estatus.

Los participantes anunciaron el inicio de una huelga general de tres días en diversos lugares del país que secundan miles de miembros de esta comunidad, empleados habitualmente en el sector servicios de manera ilegal y bajo condiciones precarias, y también por activistas israelíes.

“He venido a manifestarme contra la injusticia que provoca la nueva ley. Su significado es prisión sin juicio”, se quejó la exdiputada Yael Dayán, hija del mítico general Moshé Dayán, durante la concentración.

Según la nueva enmienda de la ley de inmigración israelí, aprobada el pasado mes de diciembre, se permite el encarcelamiento de estos inmigrantes durante un año si son descubiertos sin papeles en regla y después la detención “indefinida” en centros de internamiento que algunos detractores han calificado de “cárceles abiertas”.

Unos 60.000 africanos, la mayoría de Eritrea y Sudán, encontraron refugio en Israel entre 2006 y 2012, hasta que el Gobierno de Benjamín Netanyahu terminó de construir una verja fronteriza con Egipto en el Sinaí.

En la actualidad, y a pesar de ser firmante de las convenciones internacionales correspondientes, el país no concede el estatus de refugiado político a casi ningún emigrante de Eritrea y Sudán y, aunque les garantiza no ser deportados, no les ofrece permisos de trabajo.

También implica que, de ser detenido en la calle sin los papeles en regla, el emigrante es automáticamente internado en estos centros, que están abiertos durante el día, pero cerrados por la noche.

La representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Walpurga Englebrecht criticó hoy la política israelí hacia los refugiados y señaló que los centros de internamiento son en realidad de detención y no instalaciones “abiertas”, como asegura el Gobierno israelí.

Englebrecht indicó que las políticas y métodos de Israel “provocan el miedo y el caos entre los que buscan asilo” y pidió al país que examine sus solicitudes, les permita tener protección internacional y deje de definirles como “infiltrados”.

Otra concentración, de unas 350 personas, tuvo lugar en la ciudad-balneario sureña de Eilat, donde suelen trabajar muchos de ellos en hoteles y restaurantes, hoy casi sin empleados por las protestas.

Netanhayu respondió a las movilizaciones asegurando que los manifestantes “no son refugiados, sino gente que está violando la ley”.

Los manifestantes planean concentrarse mañana ante varias embajadas extranjeras y contactar con representantes de la ONU para pedir que “asuman su parte de responsabilidad con los solicitantes de asilo”, según la edición digital del diario “Haaretz”.

Jerusalén, 5 ene (EFE).- El Gobierno de Israel se quejó hoy de que la ANP no impide la incitación antiisraelí por canales palestinos de comunicación, entre ellos medios oficiales y no oficiales y redes sociales, educativas y religiosas, unas acusaciones que la OLP ha rechazado.

Un informe, elaborado por el Ministerio de Asuntos de Inteligencia y presentado hoy ante el Consejo de Ministros, denuncia que, según la información que circula por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), para los palestinos “Israel no tiene derecho a existir”.

Sus autores concluyen que la incitación contra Israel y los judíos “continúa” e, incluso, se ha visto “incrementada en ciertas áreas” desde que se retomaron las negociaciones de paz entre ambas partes el pasado julio.

Mensajes tales como “la desaparición del Estado de Israel es inevitable”, “los judíos son criaturas infrahumanas” o “todas las formas de lucha, incluido el terrorismo, son legítimas para alcanzar el objetivo final” son enviados por distintas vías de comunicación de masas, de acuerdo con el documento del Gobierno israelí.

Xavier Abu Eid, portavoz del Departamento de Negociaciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), rechazó en declaraciones a Efe las acusaciones israelíes y dijo que, en el caso de Israel, “la negación de los derechos del otro proviene directamente desde su Gobierno y no desde una radio, un periódico o una ONG”.

“Son miembros del gabinete israelí los que incitan a la negación del Estado palestino y es el Gobierno israelí el que destruye las perspectivas de paz sobre el terreno, sumado a su retórica”, agregó.

La incitación mutua es uno de los asuntos más polémicos del conflicto palestino-israelí y son periódicos -y de resultados muy similares- los informes oficiales en ese sentido por parte de cada Gobierno.

Abu Eid recordó que los palestinos han planteado en “repetidas ocasiones” a Israel la constitución de un comité trilateral bajo la dirección de Estados Unidos para “analizar los casos de incitación de ambos lados, oferta que Israel ha rechazado”.

El pasado viernes fue el negociador palestino, Saeb Erekat, el que denunció, en declaraciones al diario londinense en árabe “A-Shareq Al-Awsat”, la incitación israelí contra el presidente palestino, Mahmud Abás.

El negociador palestino destacó en ese sentido que “temía por la vida” del presidente después de que el ministro israelí de Exteriores, Avigdor Lieberman, indicara supuestamente en una carta a líderes europeos que Abás debía ser “destituido”.

La publicación de estas denuncias coincide con la décima visita a la zona del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para impulsar la paz en la región y, según algunos comentaristas locales, las mismas forman parte de los esfuerzos para desprestigiar a la otra parte.