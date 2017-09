El túnel del tiempo

En las vacaciones de julio de 1976, cuando yo estaba a punto de repetir sexto de bachillerato, el llamado Centro Internacional de Bogotá me parecía lo máximo. No tanto por sus edificios, varios de los cuales aún me encantan, sino porque me generaban una parroquiana y provinciana sensación de habitar en una ciudad del primer mundo.

Y uno de los elementos que me llenaban de orgullo y me hacían sentir en el corazón mismo de la modernidad era el túnel peatonal que cruza la carrera Décima y une la entrada principal del Hotel Tequendama con la iglesia de San Diego. Este modesto antecesor del tan esperado metro de Bogotá, pensaba yo, no sólo le daba un aire de ciudad civilizada a la Bogotá de buses y busetas.

También se comportaba como una especie de afiche de media cuadra de largo, en el cual se promovía y vendían dos de las principales maravillas de Colombia: sus esmeraldas y susartesanías. Pensaba yo en lo maravillados que estarían los turistas que salían del hotel a caminar y al cruzar el túnel se extasiaban con aquellas maravillas. Media cuadra más adelante, fantaseaba yo, probarían en Casa Vieja el ajiacosantafereño con jugo de curaba y postre de natas. En apenas cuadra y media de recorrido podían hacerse una idea muy completa de esta hermosa Colombia,

Hoy, casi 40 años después, el túnel aún existe. Pero es un lugar más bien deprimente, en el que predomina la lúgubre estética de las rejas. La sensación que ofrece es de abandono Hoy día sólo funciona un local comercial, en el que atienden detrás de una gruesa malla metálica, a través de la cual se ven algunos objetos típicos dispersos y postales descoloridas. Los demás locales están desocupados, y alguno incluso ha sido sellado con láminas blancas de madera en las que se ven algunos graffiti dispersos.

El túnel funciona a lo largo del día y hasta las siete de la noche. Pero en él es imposible toparse con turistas extranjeros que estén en busca de lo mejor de Colombia. Las esmeraldas brillan por su ausencia. Aún cumple con su función de permitir cruzar la carrera Décima sin correr el riesgo de ser atropellado por un auto. Pero ahora, a diferencia de 1976, alpasar por ahí no dan ganas de nada distinto que pasar por ahí lo más rápido que sea posible.

