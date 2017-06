Inzá, un pueblo víctima de las Farc, desde hace medio siglo

La única chiva que salió de Inzá la tarde del martes 17 de marzo de 1965, no llegó a su destino. Un grupo de hombres armados al mando de alias Tirofijo, salió a la vía y disparó contra el automotor de manera indiscriminada.

En el lugar murieron tres personas, entre ellas dos religiosas. Al regresar al pueblo, con varios rehenes, los victimarios acabaron con la vida de otras 14 personas incluyendo al propio alcalde Liborio Antonio Peña.

Alfonso Paguanquiza, estaba ese trágico día en Inzá y fue testigo del hecho. Hoy 48 años después, dice que desde que conocieron a Tirofijo, las acciones de las Farc en su pueblo solo han traído dolor y desesperanza.

“Desde que sabemos que hay guerrilla, sabemos del dolor y de la desesperanza, la última acción ocurrió hace una semana y no salimos aún de la tristeza, aún es muy duro“, dice el anciano comerciante.

Alfonso tiene un pequeño local de ropa construido en madera y plástico y hoy se ubica en la misma plaza que hasta hace una semana servía como improvisada terminal de transportes. Desde allí fueron lanzados tres cilindros que impactaron la estación de policía y la destruyeron por completo.

“Yo estaba extendiendo las cobijas y sudaderas cuando de pronto sentimos ese estruendo, fue muy duro, porque todos corrían y no sabíamos que era lo que pasaba“, agregó.

LLORANDO A SUS MUERTOS

Desde la primera acción, cometida por el extinto Manuel Marulanda, alias Tirofijo, las Frac han realizado cuatro incursiones a Inzá. La más cruenta ocurrió el 12 de diciembre de 2001. Durante dos días fue atacado el puesto de Policía, en un hecho que acabó con la vida de 12 uniformados. También murieron en esa ocasión 6 civiles, según las mismas autoridades locales.

La del sábado pasado fue la cuarta ocasión en la que los inzaeños han tenido que sufrir los efectos de los hechos violentos.

“Nos quitaron la tranquilidad y eso nos tiene enfermos porque no salimos del asombro, pues nos dieron en lo que más nos dolía, en nuestra alegría“, señaló Saud Salazar, habitante de Inzá.

Decenas de habitantes, varios alcaldes de municipios caucanos y el gobernador Temístocles Ortega, llegaron hasta Inzá, para manifestar la solidaridad del Cauca con esta localidad. Un cartel con las palabras “No Más” cubría las ruinas de la antigua estación de Policía, en cuyo interior murieron seis uniformados.

“Queremos que se sienta que cuando hay actos cobardes en contra de inocentes, de una población civil que no tiene nada que ver con el conflicto, de una población agobiada por el dolor, el Cauca dice no más, no más violencia, no más ataques, no más acciones irracionales“, señaló el gobernador Ortega.

En medio de una intervención pública, los habitantes mostraron su tristeza por lo que están viviendo y recordaron como hasta la persona que cargaba los mercados en una humilde carreta encontró la muerte en ese mismo atentado terrorista.

SÍ HAY ESPERANZA

Alfonso Paguanquiza, asegura que a pesar del dolor y la angustia, que permanece en la memoria de los pobladores desde hace 48 años cuando la guerrilla por primera vez se metió a Inzá, aún hay una pequeña esperanza porque las cosas cambien y porque la gente pueda vivir tranquila y en paz.

Así mismo piensa Sandra Martínez, también comerciante y habitante de la localidad, hoy escenario de un mandato por la paz.

“Nosotros creemos que es posible que los diálogos se mantengan y lleguen a un final como el que todos esperamos, un final en el que se respete la vida por encima de todo y donde se acabe el temor porque hoy nuestro miedo ya no nos permite ni salir de la casa“, puntualizó.

Lea también

Seis personas desaparecidas en Huila por alud: Cruz Roja

Farc presentan cinco propuestas sobre política antidrogas