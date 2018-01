¿Quién cree que se enamora primero los hombres o las mujeres?

Aunque no es nuevo ni contiene ningún secreto que los hombres y las mujeres demuestran sus sentimientos de manera diferente, lo que sí es un interrogante para algunos, es saber quién en una relación se enamora primero.

A propósito del lanzamiento de la segunda temporada de Are You The One? El match perfecto, el reality show de MTV, nos dimos a la tarea de abrir de nuevo el debate sobre la forma en la que hombres y mujeres entregan su corazón.

Mucho se ha dicho al respecto, se habla de señales, muestras, incluso se dijo que una de las maneras más fáciles y obvias de saber quién entrega su corazón primero era considerando la forma en que le toca, que si sus caricias son tiernas y suaves, probablemente se ha enamorado primero ella.

Pero la ciencia y personas expertas decidieron resolver este interrogante, tomaron cartas en el asunto y este fue el resultado:

Según la científica Marissa Harrison, de la Universidad de Pennsylvania afirmó que las mujeres suelen decir "te amo" tres meses antes que los hombres, pero en realidad los hombres sienten amor primero, aproximadamente dos meses después de empezar a ver a alguien.

Un estudio realizado por el departamento de psicología de la Universidad de California, comprobó que los hombres son los primeros en enamorarse pues sus sentimientos crecen rápidamente y son incluso más profundos que los de las mujeres.

Y si les quedan dudas, Helen Fisher profesora de la Universidad de Rutgers sostuvo que son los hombres quienes se enamoran primero por razones relacionadas a la evolución, esto porque al conocer a alguien tienen una mayor actividad en una región del cerebro que se asocia con los estímulos visuales, esto significa que a través de los años ven si la pareja es físicamente apta para procrear.

El enamoramiento es, en todo sentido, la definición de lo que hacemos para que una relación se sostenga, ya sea que él o ella sea quien primero manifieste su amor.

