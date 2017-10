¿Cuánto le cuesta a un estudiante ir a una universidad colombiana?

Cuando de presupuesto se trata, es indispensable ver el panorama completo. Transporte, libros, fotocopias y alimentación, son factores que también elevan el costo de la inversión. Por eso acá le mostramos algunos rubros que deben incluirse en las cuentas y alternativas que evitan que los gastos aumenten.

Según El Observatorio de la Universidad Colombiana, el valor de una matrícula en una universidad privada en Colombia oscila entre los dos a los 15 millones de pesos. El valor del semestre sumado a otros gastos del estudiante implica que muchas familias realicen una planeación financiera.

Teniendo esto en mente, algunas instituciones privadas, de gran reconocimiento, desarrollan planes para apoyar financieramente a los estudiantes en su proceso de formación. Al aprovechar estos incentivos, el acceso a la educación superior de buena calidad resulta más favorable.

De acuerdo al Ministerio de Educación, mientras en 2015 se matricularon 2,29 millones de estudiantes a la universidad, en 2016 fueron 2,39 millones.

Una de las instituciones que tienen en marcha estos planes de apoyo es la Universidad El Bosque con el “Plan semilla”, iniciativa que busca becar a 150 estudiantes al año, permitiendo que jóvenes con excelencia académica accedan a educación de calidad. Actualmente la universidad cuenta con 7 becas académicas y diferentes estímulos que aportan a este objetivo. Este plan es solo uno de los varios que se encuentran inmersos dentro de su programa de becas y estímulos a los estudiantes.

Además de la ayuda financiera, el área de Bienestar de esta universidad ofrece a los estudiantes actividades y servicios que mejoran su calidad de vida y no tienen costo “grupos de apoyo, talleres artísticos y culturales y voluntariado universitario, hacen parte de la oferta disponible”, le contó a Publimetro Ximena Marín, Directora de Bienestar Universitario de El Bosque, quien agrega que los estudiantes que sobresalen en dichas actividades tienen descuentos en la matrícula y otros beneficios.

Pero los costos van más allá de la matrícula

Pensando en la problemática del transporte en Bogotá, la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad El Bosque decidió lanzar un recorrido en el tren de la Sabana para reducir el tiempo de traslado de los estudiantes desde la capital hasta las instalaciones en Chía. El acceso a este servicio solo exige a la comunidad portar el carné institucional, es decir, no tiene costo.

“El servicio comenzó a prestarse desde el 24 de julio de este año con un recorrido que inicia en la estación Gran Estación y termina en el Olímpica de la Autopista Norte. Por otro lado, la comunidad también puede acceder a buses que siempre están en el Campus de la universidad”, agrega Ximena Marín.

De la misma forma, a través del plan “moBiendonos”, un programa que a partir de la cultura ciudadana, busca generar aportes a la movilidad de la capital y a la calidad de vida de los estudiantes, se incentiva el uso de la bicicleta y la costumbre de compartir el carro.

Algunos estudiantes de El Bosque asisten a clases en buses, otros en SITP y TransMilenio, varios llegan en bicicleta, y Karen López, estudiante de medicina, es uno de esos casos que no usa ninguno de los medios de transporte anteriores. Ella le contó a Publimetro cuánto le cuesta un día como alumna de esta insitución de educación superior.

“Me voy caminando porque vivo a quince minutos de la universidad. En El Bosque los estudiantes contamos con varias opciones de restaruantes que cambian el menú por días: hay oferta de parrilla, comida méxicana y también platos chinos. Un almuerzo puede costar entre cinco y trece mil pesos. Me parece que se manejan precios indicados para los alumnos, en comparación a los lugares para comer que se encuentran fuera de la universidad”. Agregó la estudiante. Otra opción es cocinar en casa y calentar el almuerzo en los hornos microondas que se encuentran en diferentes espacios del campus.

María Alejandra Osorio es también estudiante de El Bosque, pero su rutina es diferente a la de Karen a la hora de ir a la U. “Uso el SITP para ir a las clases, gasto cuatro mil pesos de ida y de vuelta. A media mañana tomo un refrigerio que me puede costar cuatro mil pesos y el almuerzo, que me vale cerca de nueve mil pesos, incluye sopa, una harina, verdura o granos y una proteína. No sufro con el presupuesto, ni con el dinero, me alcanza y tengo un vida y una educación de calidad”.

El Bosque cuenta con el “Club de beneficios” que brinda descuentos en diferentes servicios y establecimientos para la comunidad universitaria. Mientras que a través de ‘El Bosque te Acoge” se apoya la búsqueda de vivienda cerca del campus.