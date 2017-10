Adolescentes se toman el poder

Seis adolescentes poderosas, alegres y líderes en sus comunidades se tomarán el poder en espacios influyentes este 11 de octubre en la conmemoración del Día Internacional de la Niña.

El Ministerio de Educación, la Presidencia de la Fundación PLAN, la Embajada de Canadá, la Procuraduría de la Nación y la Presidencia de la Asamblea del Cauca y grandes compañías nacionales, serán el escenario de esta iniciativa.

Yadis, Yuliana, Leonela, Luisa, Sandra y Diana viven en lugares diferentes de Colombia, pero tienen en común que han vivido dificultades a causa de la desigualdad y la falta de oportunidades, sin embargo gracias a su energía, a sus ganas de cambiar la situación y cumplir sus metas, estas jóvenes se involucraron en diferentes proyectos de la Fundación PLAN, que garanticen que millones de niñas Aprendan, Lideren, Decidan y Prosperen, junto con los niños, familias y sus comunidades, a través de los cuales han podido participar en espacios de discusión nacional e internacional, así como potenciar todo su liderazgo y empoderamiento.

Además de esta toma de poder, el evento de conmemoración de este año, contará con la participación de las adolescentes quienes, a pesar de sus cortas edades, saben lo quiere lograr y lo qué tienen que hacer para alcanzar sus metas.

Ellas compartirán sus puntos de vista y experiencias alrededor del informe “Liberar el poder de las niñas ahora” estudio que documenta la importancia de cambiar normas nocivas de género que afectan la libertad, autonomía y derechos de las niñas. En este mismo espacio se premiará a la persona ganadora del VI Concurso de Fotografía “Por Ser Niña” y se hará el lanzamiento del premio Por Ser Niña 2018.

“En esta ocasión queremos hacer un énfasis sobre las cifras sobre las niñas y la importancia de diferenciar la información de niños y niñas. NO DEJAR A NADIE ATRÁS, consigna de la agenda ODS 2030 implica que podamos contar lo invisible, que toda niña y niño cuente, que podamos a través de los datos comprender sus realidades y hacer esfuerzos por cambiar sus condiciones. Si NO contamos con datos desagregados por sexo y edad sobre las diferentes realidades de las niñas, no podremos tomar acción para resolverlas” expresó Alejandro Gamboa, Presidente Ejecutivo de la Fundación PLAN.

Otra de las movilizaciones para el Día de la Niña es que todas las personas y entidades se vistan de color rosa por los derechos de las niñas “Invito a todas y todos los colombianos a que el próximo 11 de octubre, se unen al movimiento #PorLasNiñas vistiéndote con una prenda de color rosa e invita a tus amigas y amigos, compartiendo fotos y mensajes usando el hashtag #PorLasNiñas y mencionado @fundacioplan”, concluyó Alejandro Gamboa.