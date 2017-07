Conquista la ciudad con el Bogotá Graffiti Tour

Este no es el típico plan de museo o el de ir a visitar los sitios más turísticos de la ciudad. El Bogotá Graffiti Tour es la meca que reúne en un solo recorrido las verdaderas joyas del arte callejero, ese mismo que ha ganado un reconocimiento en todo el mundo y que se puede disfrutar con el espíritu aventurero al mejor estilo del All New Picanto.

Si está interesado y se quiere animar a este recorrido, el encuentro es todos los días en el Parque de los Periodistas, en el centro de Bogotá, a las 10: 00 a.m. o 2:00 p.m. y desde allí partirá a un recorrido que le permitirá conocer las entrañas de la ciudad. El tour está hecho para aquellos que quieren descubrir la ciudad desde adentro, su arte y forma de expresar lo que vive a diario.

Le explicarán cómo se diferencian los graffitis, quiénes son sus creadores y por qué Bogotá es una de las ciudades predilectas para venir a ‘rayar’. Mientras se hace el recorrido, también se disfruta de la mejor vista y los lugares más emblemáticos de La Candelaria. No lo piense más y anímese, porque el Bogotá Graffiti Tour es para esos aventureros con ganas de nuevas experiencias.

Y no se preocupe, el tour también se da en inglés si se trae a un amigo gringo.