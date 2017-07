Leidy Cuestas: la diseñadora que ayuda a los niños con parálisis cerebral

Amante de la labor social y queriendo dedicar su tiempo y profesión a causas humanitarias, Leidy Cuestas, diseñadora industrial de la Universidad El Bosque, creó KitSmile, el cual es un kit de rehabilitación para trabajar en casa que busca mejorar la calidad de vida de los niños con parálisis cerebral en Colombia y en el mundo.

“Siempre ayudé a la gente del pueblo de mi mamá, en Maya, creando baños sépticos y filtros de aguas lluvias. Justamente antes de comenzar mi tesis de grado conocí a Laura, hija de la persona que nos ayudaba en la casa que teníamos allí, y me di cuenta que sufría de parálisis cerebral. Pero eso no era todo, porque además de la parálisis, la pequeña de cinco años padecía a causa de otras molestias como escaras en la espalda y displasia de cadera, debido a que permanecía las 24 hora en un coche que estaba en muy malas condiciones”, le contó Leidy a Publimetro.

Hablando con la mamá de Laura, Leidy se enteró que la niña no recibía ningún tipo de ayuda y que el centro más cercano para realizar alguna clase de terapia de rehabilitación se encontraba en Villavicencio, es decir, a casi dos horas de la casa. La situación era más complicada, pues no se contaba con el vehículo especializado para trasladarla.

Es entonces cuando esta diseñadora de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad El Bosque decide dedicar su tesis a construir una herramienta que le cambie la vida a Laura. Lo anterior teniendo en cuenta que, así como esta pequeña, a nivel mundial son millones de niños los que sufren de este tipo de enfermedad. Tan solo en Colombia, según el Dane, son 300 mil personas quienes tienen parálisis cerebral, de los cuales el 70 % no han tenido ningún tipo de rehabilitación.

“Siempre viví en el extremo de dos familias: una que contaba con todos los recursos y otra, que por el contrario, no tenía mucho. Eso me hizo dar cuenta que son varias las personas que no tienen como solventar sus necesidades, y que mi misión debía estar enfocada en ayudarlos”, Leidy Cuestas, diseñadora industrial de la Universidad El Bosque y creadora de KitSmile.