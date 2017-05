Crecer es estudiar una carrera con futuro y para el futuro

Como es normal y ley natural de la vida, todo cambia, se transforma y está en constante evolución, el mundo moderno tiene nuevas necesidades y asimismo los profesionales deben estar preparados para satisfacerlas, encontrar en estas su marco de acción para aportar al desarrollo de la sociedad y sentirse parte de la solución de lo que ocurre en el entorno.

Hoy en día los aspirantes a ser profesionales deben tener en cuenta la proyección hacia el futuro, los problemas que se presentan día a día, el papel de las nuevas tecnologías, la conservación del medio ambiente y la importancia de crecer como individuos para también crecer como sociedad.

Y las cifras lo comprueban. Según el último reporte del Observatorio Laboral para la Educación, OLE, 11 de las 20 carreras más demandadas en Colombia se relacionan con las ingenierías, y 3 de ellas son carreras que desarrollan habilidades TI. Eso sumado a carreras relacionadas con el sector salud conforme el mismo estudio de OLE.

Teniendo en cuenta todo esto, se debe buscar una institución universitaria con una oferta académica que ofrezca opciones en sus programas para los profesionales que necesita Colombia de cara al futuro y una de las que más ha trabajado en este tipo de proyecto es la Universidad El Bosque, allí aplican al pie de la letra la frase “Crecer es trabajar juntos para aportarle al país” algo que se refleja en sus programas.

¿Cuáles son esas carreras del futuro?

Sea cual sea la fortaleza académica de los aspirantes a ser profesionales, el futuro se empieza a construir desde ‘el hoy’ y desde el inicio en el proceso de formación de los profesionales se le debe dar la importancia necesaria a aspectos claves como la investigación, la tecnología, el emprendimiento y la vocación de servicio. Esto aplica para cualquier carrera en la que se quiera asumir, desempeñar, dejar huella y aportar al cambio.

Profesiones para tener y ofrecer calidad de vida

La calidad de vida no es un lujo, es algo fundamental, y carreras como Psicología y Odontología hoy en día son primordiales, complementan el papel que ya viene cumpliendo y satisfaciendo hace algunos años la medicina. Al ser especializadas y aplicadas a mejorar aspectos puntuales de cada individuo, tienen una importancia que en el pasado no se tenía en cuenta y que poco a poco han adquirido mayor trascendencia e importancia en la sociedad, hasta el punto de posicionarse como carreras de mucha proyección hacia el futuro y que son valoradas como las primordiales y asimismo se le exige a quienes las ejerzan.

Hay que saber cuidar, mantener y ayudar al medio ambiente

El aporte al país es muy importante mirando lo que ocurre en la actualidad y lo viene, los profesionales del mañana deben pensar en la importancia que tiene el medio ambiente, la riqueza en recursos naturales, el análisis de los problemas que los afectan y las propuestas de solución para dar una mejor gestión a todas las especies. Es allí donde la Ingeniería Ambiental adquiere la importancia y trascendencia para ser considerada una carrera del futuro. Kenetth Ochoa (Director de Ingeniería Ambiental de la Universidad El Bosque) destaca la importancia de los profesionales en esta área: “Mucha gente que piensa que la conservación consiste en no tocar, no hacer o no mirar. Para nosotros, como ingenieros ambientales, significa interactuar con la naturaleza pero de manera responsable. Este tipo de prácticas nos ayuda a entender todas las posibles variables en cada situación”.

Mirar hacia el futuro y poner la tecnología al servicio de todos

Así como la naturaleza es algo que se debe mantener, cuidar y estudiar, el hombre también tiene la oportunidad de crear y desarrollar avances en otras áreas, por esta razón los avances tecnológicos, el desarrollo de las comunicaciones, los aportes en la salud y la modernización de todos los sistemas llevan a considerar que la Ingeniería Electrónica se posicione como un campo de desarrollo hacia el futuro y que necesita muchos profesionales. Algo que no está ocurriendo ya que según cifras del MinTIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) los profesionales en esta área no son suficientes y en próximos años puede haber déficit de estudiantes y graduados respecto de la oferta de trabajos que hay en electrónica, sistemas y computación.

Este escenario es ideal para que los profesionales del futuro exploren y encuentren oportunidades para demostrar creatividad, habilidades, conocimientos y potencial, además se cuenta con espacios como el ‘Runibot’ (Red Universitaria Bogotá-Robot) y su torneo de robótica para colegios y universidades en los cuales se da el impulso necesario para llevar los conocimientos más allá de las aulas y motivan para que desde el primer contacto con la carrera se empiecen a planear y desarrollar avances para las necesidades del mañana.

En los primeros años de realización este novedoso evento se han tenido grandes experiencias y se ha contado con el protagonismo, participación y liderazgo de instituciones de gran prestigio las cuales han tenido la visión clara de la Ingeniería Electrónica como una carrera del mañana.

Se debe aportar a la sociedad y su buen funcionamiento

Para los más pendientes de los temas de actualidad; con buenos hábitos de lectura y escritura, una actitud crítica y analítica por el entorno y gran interés en las dinámicas sociales, económicas y culturales; está la carrera de Ciencia Política. Esta tiene un amplio margen de labor que va desde incursionar en ONG’s, partidos políticos, organismos internacionales, pasando por labores de asesoramiento, análisis y comunicaciones en organizaciones, hasta tener la opción de impartir conocimiento en instituciones educativas de diferentes niveles. Todo esto enmarcado en un campo que hoy en día tiene una excelente promoción y visibilidad, siendo una de las carreras que más variedad tiene en ofertas laborales y que permite realizar un trabajo a consciencia, en pro de la sociedad, el país y siempre en busca de una mejor calidad de vida.

Carreras para enseñar y dejar huella

Y para aquellos que están dispuestos a transmitir y difundir el poder del conocimiento y la educación está la opción de Licenciaturas, en estas se puede llevar a cabo una gran labor de cara al desarrollo educativo y formativo de esos que seguirán construyendo el camino hacia un mejor mañana, haciendo crecer a Colombia y dando una guía con miras hacia la transformación que constantemente tiene la sociedad. Ya sea Licenciatura en Educación Infantil o Licenciatura en Bilingüismo (con Énfasis en la enseñanza del Inglés) la idea es la de formar profesionales integrales, que eduquen hacia el futuro y que siempre influyan de forma positiva en los alumnos.

Este panorama respalda las palabras de académicos como Rafael Sánchez París, rector de la Universidad El Bosque, quien con seguridad afirma: “Cuando decimos que todos construimos calidad de vida, no es un discurso, sino una realidad”, algo que se debe tener muy en cuenta en las instituciones de educación superior para que los egresados crezcan, hagan crecer a la sociedad, trabajen para mejorar la calidad de vida y siempre aporten hacia un futuro mejor para todos.