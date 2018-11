El Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró este miércoles que hay una conspiración para desacreditarlo a él y a ese organismo, al referirse a la revelación de que sabía de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en el país, escándalo avivado por la muerte de un testigo clave y de su hijo.

Así lo manifestó Martínez en entrevista con Noticias Caracol.

En sus declaraciones defendió la actuación de la Fiscalía en el caso de los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia para que se le adjudicaran millonarios contratos de construcción de obras de infraestructura.

"Yo ya lo he dicho desde hace meses: se ha montado una conspiración contra el fiscal porque el fiscal le incomoda a esas personas o que fueron clientes míos o compañeros de trabajo porque yo no soy una persona que me entrego a los intereses de ellos ni en privado ni mucho menos en público", dijo a Caracol Televisión.

Martínez admite que conoció irregularidades en Odebrecht antes de ser Fiscal

Martínez está en el ojo del huracán luego de que el pasado lunes el informativo Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto con Jorge Enrique Pizano, considerado testigo clave en el caso e interventor de la carretera Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era Odebrecht.

Pizano, quien padecía un cáncer y cuya muerte el pasado jueves al parecer de un infarto es investigada por las autoridades, denunció que Martínez conocía desde 2015, antes de asumir la Fiscalía, las irregularidades en la licitación para la construcción de la Ruta del Sol II.

Frente a ello, Martínez Neira aseguró que nunca recibió una denuncia formal por parte de Pizano, sino que este le comentó, como amigo, algunas irregularidades que había encontrado, pero que nunca se habló formalmente de actos de corrupción.

“Yo le pregunté a Jorge Enrique si eran coimas, sí o no. Y él me dijo que no tenía certeza. Es decir que él no sabía si era un delito de corrupción”, afirmó El Fiscal Martínez.

A la muerte de Pizano le siguió tres días después la de su hijo, el arquitecto Alejandro Pizano Ponce de León, quien falleció envenenado con cianuro después de llegar de España para asistir al sepelio de su padre.

Según la Fiscalía, el joven ingirió el cianuro al beber agua de una botella que estaba en el escritorio de su padre en la casa que la familia tiene en la localidad de Subachoque, en las afueras de Bogotá.

Por esa razón, y pese a que la causa de la muerte de Jorge Enrique Pizano fue infarto cardiaco, se investiga si también bebió del agua envenenada con cianuro que mató a su hijo.

"Yo le informé (a Martínez) que había unos contratos irregulares en la concesionaria", afirmó en la entrevista Pizano, quien en 2015 era responsable del control financiero de la Ruta del Sol II, que comunica el centro con el norte del país, por parte de la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), involucrada en la obra a través de la firma Episol.

En esa época el hoy fiscal era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que a su vez es socio mayoritario de Corficolombiana.

Noticias Uno divulgó también una grabación de audio en la que Pizano habla con Martínez de su sospecha de un posible pago de sobornos en Odebrecht, sobre el cual el funcionario dijo hoy que no denunció porque su interlocutor "no tenía certeza de que eso era un delito de corrupción".

Al ser preguntado por quiénes estarían detrás de la conspiración en su contra, Martínez respondió: son "exclientes míos que han estado contratando exfuncionarios de la DEA, exfiscales de los EE.UU.".

Igualmente aseguró: "mis amigos, mis exclientes, mis excompañeros de trabajo saben que yo no acepto que se me invoquen lealtades por encima de la Constitución".

"Yo soy amigo de mis amigos pero no soy cómplice de ninguno y eso me ha generado muchas dificultades porque claro está, eso incomoda y mortifica a las personas", agregó.

