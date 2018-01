Su pareja le ocasionó brutal golpiza por negarse a tener relaciones

Una joven colombiana, de 23 años, vivió uno de los peores episodios de su vida por culpa de su novio.

Hace tres meses la pareja llegó a Quito, Ecuador, para buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, los planes no salieron como pensado.

"No accedí a tener relaciones sexuales con él, porque normalmente ayuno para empezar el año, entonces esto lo pone muy furioso… Me desnuda completamente, yo intentó salir del apartamento, pero me coge en la sala y me da puño tras puño, me coge del cabello y me da contra el suelo", relató la víctima a Noticias Caracol, quien aceptó que esta no era la primera vez que la golpeaba.

Al escuchar los gritos, los vecinos tumbaron la puerta e ingresaron al apartamento para salvar a la mujer.

El sujeto fue capturado gracias a la comunidad. No obstante, la joven asegura que no tiene para pagar un abogado, ni para regresar a Colombia. ¡Pide ayuda de las autoridades!