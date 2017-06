Así le gritaron a Pastor Alape y a las camionetas de la ONU en Antioquia

En el Hotel Dann Carlton de Antioquia, se estaba llevando a cabo la instalación del Plan Territorial de Paz, un evento en el que asistieron el vicepresidente de la República, general en retiro Óscar Naranjo, el gobernador Luis Pérez, el analista político Leon Valencia y el jefe negociador de las Farc, Pastor Alape.

Sin embargo, este último fue recibido por varios manifestantes a la entrada del hotel. Uno de ellos empezó a gritarle afuera de la camioneta con un megáfono “bajate de ahí, ¿Cuándo vas a entregar todos los niños que tenés reclutados?”.

Además, muchos empezaron a golpear la camioneta.

Otros manifestantes le gritaban a las camionetas de la ONU “sigan bailando allá con esos sin vergüenzas. Fuera la ONU. Alcahuetas de terroristas. Auspiciadores del terrorismo a nivel mundial”.

Igualmente, el evento también generó una pelea entre el expresidente Ernesto Samper y el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez porque este último no asistió al evento, como informó la FM. Por esto, Samper le reclamó:

“Al alcalde tuve oportunidad de invitarlo personalmente, me expresó que tenía algunas diferencias sobre el tema de la paz, yo le dije que el escenario precisamente para contestar era acá como lo ha hecho el gobernador, de manera sincera como nos estamos sentando con Pastor Alape por qué no nos podemos sentar entre nosotros mismos”.

Posteriormente, Federico Gutiérrez le respondió al expresidente que:

“El expresidente Samper no tiene autoridad para hablar, nosotros estamos comprometidos con la paz, pero yo no me voy a sentar en una mesa con Pastor Alape y con otros cuando no le han cumplido al país, las Farc tienen que entregar todas las armas, todo el dinero, hasta el último peso que recibieron producto del narcotráfico, de las rentas ilegales. Los pájaros disparándoles a las escopetas”.

#ATENCIÓN I Así recibieron ciudadanos indignados al terrorista Pastor Alape en Medellín. Es el sentir de las mayorías que dicen NO MÁS FARC! pic.twitter.com/6vVpNIE0d6 — Álvaro Hernán Prada (@ALVAROHPRADA) June 2, 2017