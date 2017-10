Por tercera vez llega la agrupación alemana Helloween a Colombia

La agrupación no venía a Colombia desde el 2013. Muchos de sus fanáticos no pueden esperar para ver a esta mítica banda de metal, que se presentará este 25 de octubre en la Carpa América de Corferias. Sus seguidores esperan escuchar clasicos como 'I want out', ' Helloween', 'Dr. Stein, Future', 'Future World', entre otras.

Vale la pena recordar que el rock duro de bandas como Scorpions o Accept marcó el sonido alemán desde la segunda mitad de los años 70, influenciando directamente a los integrantes de toda una nueva generación naciente de heavy metal en aquel país. Así es como a mediados de los 80 los jóvenes guitarristas Kai Hansen y Michael Weikath empiezan a subirle a la velocidad y acentuar la melodía, para dar con una ponderosa nueva formula que, hasta el día de hoy, es conocida con reverencia en el mundo entero como power metal.

Habiendo lanzado un EP y un larga duración con Hansen, Helloween le da un giro a su aguerrido sonido con la llegada del cantante Michael Kiske y los épicos Keeper Of The Seven Keys, Pt. I (de 1987) y Pt. II (de 1988), con los que la banda se pondría al nivel de leyenda mundialmente, gracias a sus himnos inmensos, llenos de imagines de fantasía, riffs irresistibles y coros más grandes que la vida misma.

La llegada de los 90 traería consigo cambios de alineación –la salida de Hansen (quien formaría Gamma Ray) y luego la de Kiske–, pero también una nueva era de retos musicales junto al frontman Andi Deris, inmortalizados en Master Of The Rings, Better Than Raw, 7 Sinners, My God-Given Right y tantos otros títulos pertenecientes a una gran actividad discográfica que hasta el día de hoy no cede en cantidad ni calidad.

Pero el mundo entero está de acuerdo en que este era el milagro final que tenía que ocurrirle a los defensores de la fe y el heavy metal. Ya vimos reunirse a Black Sabbath y a Iron Maiden y a Judas Priest. Ahora es el turno de las calabazas… ¡y será en grande! La gira Pumpkins United Worldwide llevará un show con casi tres horas de leyenda por Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.

“Interpretaremos temas que hace mucho tiempo no tocamos, incluso habrá canciones que nunca hemos tocado en vivo”, adelantó Grosskopf. Mientras que Deris ha dicho: “Estoy realmente emocionado ante la oportunidad de interpreter junto a Michael (Kiske) temas de ambos en el mismo escenario. ¡Va a ser absolutamente excepcional!”

