“Una mujer que aborta no sirve para nada, está hueca”, polémicas declaraciones de sacerdote en plena misa.

Gran polémica hay en redes por el discurso que dio un sacerdote en medio de la eucaristía que realizaba en una ciudad mexicana.

Se trata de Lázaro Hernández Soto, un cura de Monclova, México, que se refirió despectivamente en contra de las mujeres que interrumpen el embarazo.

Y es que el eclesiástico aprovechó el momento del sermón para expresar que considera el acto como un “asesinato” y el cual deja “hueca” a la persona que se realiza un aborto.

“El aborto está legalizado y todo mundo muy contento, “vamos a matar a todos los niños porque nos estorban”. El niño no se puede defender y, sin embargo, lo destruimos. ¿Por qué no matamos a la mamá? Una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca moral, física y psicológicamente”, expresó el padre.

Y todo su discurso, que ha sido considerado como de odio, quedó registrado en video que poco a poco se hace viral en las redes.

Esto dijo un sacerdote en Coahuila sobre el aborto.



