La petición la hizo antes de ser intubada. Madre antivacunas suplica que vacunen a sus hijos, antes de ella morir por COVID-19.

Se dio a conocer el caso de Lydia Rodríguez, de 42 años, una mujer estadounidense que tras no querer recibir la vacuna contra el coronavirus, falleció a causa de este, no sin antes pedir que sus hijos fueran vacunados.

Según los reportes, esta mujer creía tener la suficiente inmunidad en su cuerpo para resistir a COVID-19, por lo que decidió no vacunarse, junto a su esposo e hijos.

Infortunamente luego de asistir a un campamento organizado por la iglesia cristiana a la que pertenecía, la historia empezó a cambiar, pues toda su familia se contagió del virus.

En ese momento su esposo, Lawrence Rodríguez, no asistió al encuentro, pero su esposa e hijos le llevaron el coronavirus a casa.

Tras contagiarse y caer en gravedad, el hombre murió por el virus. 15 días después -este lunes 16 de agosto- murió Lydia, pero antes hijo una súplica al personal médico.

“Por favor, asegúrense de que mis hijos sean vacunados”, suplicó Lydia a su familia días antes de ser intubada.

Detalles de la historia.

Parte de la historia la dio a conocer una prima, Dottie Jones, quien es médica de profesión y quien confesó que por más que les pidió que se vacunara, esta no quiso.

“Lydia nunca creyó realmente en las vacunas… Ella creía que podía manejar todo por sí misma, que realmente no necesitaba medicamento”, explicó Jones a ‘The Washington Post’.

La familia no dudó en cumplir la petición de la ahora fallecida, por lo que también informaron que de sus cuatro hijos, los dos mayores ya fueron vacunados, el del medio está esperando cita para la primera dosis y la última -menor de 12 años- están esperando autorización.

“Mis 4 primos probablemente no serían huérfanos ahora si Lydia y Lawrence hubieran sido vacunados. Es una historia trágica y no quiero que ninguna otra familia aguante esto. No quiero que más niños sean huérfanos por la desinformación“, reflexiona la enfermera en sus redes.

