El caso es viral en redes. Joven denuncia a conductor que no la dejó ingresar al bus por el escote que usaba.

Por medio de redes sociales se dio a conocer un caso que está causando indignación en muchos.

Se trata del relato de una joven que cuenta cómo no la dejaron subir a un bus de servicio público, todo por el escote de su blusa.

El hecho se registró en España y quien no le permitió el ingreso fue el conductor del mismo bus.

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada“, manifestó la mujer en sus redes sociales.

Incluso, cuestionó si era un acto de discriminación, pues en otros buses había podido ingresar con normalidad.

“En otros dos autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, agregó con una foto de la prenda que usaba.

Según se pudo conocer, el caso se registró el pasado 7 de agosto y la denuncia se realizó a través de Twitter.

Captura de pantalla

Desde la empresa encargada de dicha ruta, se contactaron con la denunciante para iniciar una investigación.

“Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia”, le manifestaron.

