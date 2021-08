Familia antivacuna se contagia de covid y en 10 días mueren la mamá, el papá y un hijo

Familia antivacuna se contagia de covid y en 10 días falleció la mamá, el papá y un hijo.

El hecho ocurrió en Portugal, en donde dieron positivos por coronavirus Basil Goncalves (73), su esposa Charmagne (63) y su hijo Shaul (40).

El único integrante que quedó vivo de la familia fue Francis, quien es el otro hijo, y el cual reside en la ciudad galesa de Cardiff.

En conversación con Wales Online, afirmó que sus familiares no quisieron vacunarse contra el covid debido a que tenían temor de inocularse.

“No habían aprovechado la oportunidad de vacunarse porque tenían miedo”, expresó.

Sobre lo acontecido con su familia, señaló que “papá fue al hospital el 6 de julio por cálculos renales, creemos que se contagió de covid allí”.

“El jueves 8 de julio mis padres cenaron en el apartamento que mi hermano comparte con su novia y ese fin de semana empezaron a sentirse muy enfermos. El lunes, la novia de mi hermano dijo que Shaul podía sentir que algo andaba mal”, manifestó.

De igual manera, agregó que “mis padres también estaban muy enfermos en ese momento. Fueron al hospital y recibí un mensaje de texto de mi padre esa tarde diciendo que habían sido admitidos en el hospital porque ambos dieron positivo. Eso fue el 12 de julio”.

El 17 de julio falleció su hermano, mientras que tres días después fue el turno de su padre. Finalmente, su madre murió el 24 de julio.

“Mi madre y mi padre tenían problemas de salud subyacentes, pero deberían haberse vacunado. Pero había miedo”, indicó. Respecto a su hermano, aseguró que era la persona “más sana” que había conocido.

“Hablé con mi madre y con mi padre y me enviaron información sobre lo que pensaban sobre la vacuna. Sé que mucha gente está optando por no recibir la vacuna. Pero no lo ven desde ninguna otra perspectiva, ¿por qué alguien estaría dando esto si te va a hacer daño?”, reflexionó.