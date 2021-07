Ellas están hasta ahora desligándose de la sombra de sus famosos padres y hacemos un recorrido por su carrera.

Si uno quiere dedicarse a lo mismo que su padre famoso pueden pasar varias cosas: uno, se le abren muchas puertas por el apellido y desde ahí o se puede fracasar irremediablemente por las obvias comparaciones con el progenitor (y ha pasado con hijos de grandes músicos, como Sean Lennon). 5 hijas de celebridades de Hollywood que despuntan con una carrera propia

O dos, se puede abonar el camino para buscar otros proyectos y registros distintos, como ha pasado con Dakota Johnson, Anjelica Huston y Kate Hudson.

Sin embargo, a veces el nepotismo muestra talentos desconocidos que pueden dar actuaciones notables en un futuro.

Acá señalamos algunas celebridades que han destacado en producciones y cuyos padres son famosos.

Maya Hawke

Es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, y ya la hemos podido ver en “Stranger Things” y como la huidiza miembro de la secta asesina de Charles Manson en “Érase una vez en Hollywood”.

Maya también interpretó a Jo March en la miniserie de “Mujercitas”, de la BBC y su padre apoya su carrera: hizo un post, para la época de “Stranger Things”, sobre su trabajo.

Maya tiene 22 años. No quería actuar porque sus padres ya lo hacían, pero se dio cuenta de que era su vocación y abandonó sus estudios en Juilliard para participar en “Mujercitas”.

Pero ya tenía recorrido: ha sido imagen de marcas como Zac Posen y Calvin Klein y hace dos años también lanzó sus dos primeros sencillos musicales.

Margaret Qualley

Esta hija de celebridades también sale en “Érase una vez en Hollywood” como otra integrante de la secta hippie asesina de Charles Manson.

Allí es la hippie de la que Brad Pitt está atraído y lo lleva al famoso rancho Spahn.

Margaret es hija de Andie McDowell, modelo y conocida por películas como “Cuatro Bodas y un Funeral”.

Es también bailarina, modelo y cantautora.

Ha sido imagen de marcas como Kenzo, Chanel y Alberta Ferretti (desfiló para esta marca en 2011). A los 16 años se mudó a Nueva York y gracias a un novio se interesó por la actuación.

Así es que ya ha participado en series como The Leftovers y estrenó recientemente la película “Sueños de una escritora en Nueva York”, al lado de Sigourney Weaver. Tiene 26 años y también se puede ver su trabajo en series como Fosse/Verdon o The Nice Guys.

Zoey Deutch

Se puede ver su versátil y excéntrico encanto en comedias como “Mi abuelo es un peligro”, o en series como “The Politician”, donde encarnaba a una furibunda (pero tiernísima) activista ecologista que fingía ser enferma terminal.

Ese físico y calidez se los heredó a su madre, la famosa Lea Thompson (Back to The Future).

Tiene 26 años y ya una amplia filmografía: comenzó hace 10 años en The Suite Life on Deck, de Disney Channel y luego pasó a la serie Ringer.

Para 2013 actuó en Beautiful Creatures, y alternó producciones dramáticas como Midnight Rider, con comedias como Good Kids y Cover Girls, así como Why Him?

Fue dirigida por su madre en The Year of Spectacular Men y su última gran producción premiada fue The Disaster Artist, junto a James Franco.

Aparece en la secuela de Zombieland. Recientemente, actuó en el video musical de Justin Bieber, Anyone.

Harley Quinn Smith

Es otra de las integrantes de la secta de Charles Manson en “Érase una vez en Hollywood”. Tiene 21 años y es hija del director de cine Kevin Smith, quien por su vena geek la nombró como la villana de D.C. Harley Quinn; debutó en la película de su padre Jay y Bob el Silencioso contraatacan.

Luego de esto, tuvo un cameo en la película Jersey Girl y luego en Clerks II. Pero ya tuvo papeles más amplios como en la película que protagoniza al lado de su amiga Lily-Rose Depp, Yoga Hosers.

También estuvo en la película Moose Jaws. Ahora protagoniza Cruel Summer.

Sosie Bacon

Tiene 29 años y es la hija de Kevin Bacon y Kyra Sedgwick. Sus padres le dieron una infancia alejada del mundillo de Hollywood y ella debutó en la cinta Loverboy, dirigida por su padre.

Su próximo papel importante fue en 13 Reasons Why y para Lifetime, estuvo en Story of a Girl, donde su padre protagonizaba y era dirigida por su madre.

En 2018 estuvo en la serie de HBO Here and Now, en el papel de Kristen. También se le pudo ver en la segunda temporada de la serie Narcos: México, en el papel de Mimi Webb Miller. Ha desarrollado una parte de su carrera en Broadway.