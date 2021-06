‘The Birthday Cake’ muestra cómo la verdad puede liberar a un personaje

Familia, lealtad, asesinatos y comida: suena a la base de una película de mafiosos, y eso es más o menos lo que trata el último papel del actor Shiloh Fernandez en ‘The Birthday Cake’. Pero más aún, el debut en el largometraje de Jimmy Giannopoulos tiene un enfoque centralizado y una dinámica entrelazada sobre el autodescubrimiento y la familia, o la exploración de lo que realmente significa esa palabra más allá del ADN.

En el transcurso de una noche, Gio (Fernández) se pone en marcha en el décimo aniversario de la muerte de su padre (y su cumpleaños, casualmente) con una tarta que, según sabemos, su madre prepara cada año para la fiesta de su tío Angelo (Val Kilmer). De camino a la casa de su tío, con evidentes vínculos con la mafia, Gio hace algunas paradas. Es durante estas interacciones (con una cantidad insana de rostros reconocibles para el reparto) que Gio descubre más y más sobre su familia y sobre quién le cubre la espalda.

Como dice Fernández, parte de la película está inspirada en la propia experiencia de su amigo Giannopoulos con los mafiosos en su época de esplendor, por lo que esta película examina dónde se encuentran 40 años en el futuro y cómo viven y ganan su dinero junto con las presiones añadidas del aburguesamiento. Pero para Fernández, que también ayudó a escribir la película, esta historia trata sobre las relaciones y el viaje del personaje principal.

P: ¿Cómo se involucró en esta película?

– Jimmy y yo somos amigos desde hace años, y de hecho él es un músico increíble y también ayudó con la banda sonora. Mientras tanto, él tiene ganas de querer y empezar a dirigir películas… Así que estuvimos dándole vueltas a un par de ideas, y entonces me trajo unas 30 páginas de esta historia suelta que se convirtió en “The Birthday Cake”, y yo estoy interesado en escribir, así que decidimos asociarnos. Básicamente, yo le ayudé a contar esta historia y colaboramos a medida que avanzábamos.

No sabíamos si íbamos a hacer esta película nosotros mismos con una videocámara y sin dinero, pero ambos teníamos amigos [en la industria] y cuando empezamos a hablar con ellos, empezaron a apuntarse y esta película fue creciendo. Yo no creía necesariamente que fuera el adecuado para interpretar al personaje principal, pero después de pasar todo este tiempo con Jimmy desarrollando el personaje, me dijo más o menos que eras la única persona que podía hacer esto y [que] por favor vinieras a hacer esto conmigo en mi primera aventura como director; así es como surgió.

P: ¿Qué puede contar sobre su personaje, Gio?

– La película transcurre en el transcurso de una noche, en el décimo aniversario de la muerte de su padre, que además es su cumpleaños. Su tío Angelo [Val Kilmer] es una especie de jefe de la mafia y siempre organiza una fiesta para el padre de Gio. Esa noche, Gio va a llevar la tarta que su madre siempre hace a casa de su tío, y se revelan todas estas cosas sobre la muerte de su padre y sobre quién es realmente su familia y qué están haciendo en realidad.

Así que empieza a entender que algunas cosas que creía ciertas no lo son y en esa noche tiene que convertirse en un hombre y defenderse. Descubre que la familia siempre es de sangre, pero que tal vez hay personas que realmente te cubren la espalda más allá de los parientes a los que llamas tío y demás.

‘The Birthday Cake’

P: El reparto de esta película es simplemente estelar y Gio tiene interacciones con prácticamente todo el mundo. ¿Le llama la atención alguna de esas escenas o momentos?

– Fue bastante increíble, he estado haciendo esto durante bastante tiempo y he hecho amigos [en la industria] que son actores increíbles. Al enviarla a gente como Aldis Hodge, Jon Magaro y Emory Cohen, todos dijeron que sí. Luego, por supuesto, tenemos a Val Kilmer, Ewan McGregor, Lorraine Braco, William Fichtner, algunos de los mejores. Si hubiera pensado en ello desde el principio, probablemente me habría sentido muy abrumado por el hecho de tener que actuar con mucha de esta gente, y las interacciones son más bien de tú a tú, pero me tomé una escena a la vez y fui capaz de conectar con cada persona.

Lorraine y yo, ella se incorporó muy pronto y realmente profundizamos en las historias de fondo de nuestra relación, lo que fue increíble. Luego, con Luis Guzmán, que interpreta al conductor de Uber, fue tan divertido… Cuando vi la película, puedo decir que cuando me acerqué a la ventanilla para coger la tarta [en esa escena con él] casi me partí de risa por lo que estaba haciendo; la improvisación que hace es divertidísima. Luego vino Ashley Benson y ya hemos hecho unas cuantas películas juntos. Todo el mundo estuvo muy bien y aportó mucho… Escribimos estos personajes y se los enviamos a nuestros amigos, y ellos aparecieron trayendo su mejor juego y arrasando con nosotros. Pero fue irreal [tener] a toda esta gente y todo el gran trabajo que hicieron.

P: ¿Qué puede decirme sobre el viaje de Gio desde el principio hasta el final de la película?

– Para mí, era muy importante crear un arco argumental y, dado que se trata de una historia de madurez, hacer que Gio aprenda algo y sea capaz de valerse por sí mismo y enfrentarse a su familia. Es algo que nunca ha podido hacer y al principio. Creo que eso se debe a su corazón y a que es un poco el saco de boxeo. Está mirando a su madre, que intenta protegerle, y quién sabe si eso es lo mejor o si debes dejar que tus hijos se hagan algunos rasguños y moratones por su cuenta.

Trabajar con Jimmy, era su primera película y para él, creo que esta película era realmente sobre la vida y una noche, y para mí, realmente tenía que asegurarse de que Gio tenía este arco. Era importante para mí hacer ese discurso sobre lo que ha aprendido y lo que su madre le ha enseñado y creo que para mí, la película era sobre los secretos de familia, y todos los tenemos en cierto nivel. En esta familia, que incluye el asesinato, lo que está en juego es un poco más alto. Pero creo que los secretos familiares perpetúan y crean un trauma. Esta película trata de decir la verdad, de aprender y crecer y de asegurarse de que las cosas salgan a la luz.

P: Entonces, ¿qué espera que el público se lleve de ‘The Birthday Cake’?

– Espero que disfruten del viaje y que puedan conectar con mi personaje y apoyarlo. Espero que puedan volver a casa y empezar a contar la verdad; estos secretos familiares causan traumas generacionales y decir la verdad es siempre lo mejor. Hay que ser abiertos y cuidarse los unos a los otros… No de una manera en la que sea necesariamente causada por la lealtad, en la que harías cualquier cosa por alguien sin importar si te perjudica o no, sino más bien cuidándose los unos a los otros de la manera correcta y tomando las decisiones correctas para tu familia”.

‘The Birthday Cake’ ya está en los cines y en On Demand.

LAS CLAVES

¿De qué trata?

La tarta de cumpleaños cuenta la historia de un joven italoamericano, Giovanni “Gio”, que continúa a regañadientes la tradición familiar de llevar una tarta a casa de su tío Angelo para celebrar el décimo aniversario del fallecimiento de su padre. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que sea testigo de un asesinato en el camino que le obligará a conocer la verdad detrás de la muerte de su padre y a cambiar su vida para siempre.