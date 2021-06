Un hombre de 19 años fue detenido por la policía en el Reino Unido luego de ser acusado de asesinar a dos hermanas a puñaladas.

Según informa BBC, Danyal Hussein es el principal sospechoso de matar a Nicole Smallman (27) y Bibaa Henry (46), en un hecho que ocurrió en un parque en Wembley en junio del año pasado.

Adolescente realiza “pacto con el diablo” para ganar la lotería y asesina a dos hermanas

Durante el juicio que se desarrolla durante estos días, se señaló que las dos mujeres estaban en dicho lugar celebrando el cumpleaños de la mayor, junto a un grupo de amigos.

Luego que las hermanas decidieran quedarse un rato más en el lugar y posteriormente, no llegaran a casa no contestaran a los llamados, por ende, sus amigos volvieron al parque a buscarlas.

El hallazgo

Tras encontrar sus lentes tirados en el césped dieron aviso a la policía, quienes luego encontraron a ambas mujeres asesinadas.

La investigación llegó al nombre de Hussein, encontrándose pistas que lo sindican como el responsable de ambos crímenes.

Su ADN fue hallado en la escena del asesinato, en los cuerpos de las mujeres y en cuchillo manchado con sangre que fue encontrado en las cercanías del parque.

Además, cámaras de seguridad captaron al sujeto en un local comercial comprando un juego de cuchillos. También, el adolescente fue días después del crimen a un hospital para tratarse unos cortes en sus manos.

Mientras que en el hogar del Hussein se encontró una nota, la cual era una especie de “pacto con el diablo” y que había firmado con su sangre.

“Prometía sacrificar mujeres para ganar la lotería y no ser sospechoso del crimen que había cometido”, expresó el fiscal Oliver Glasgow.

De igual manera, afirmó que “parecía que el acusado confiaba en que su plan funcionaría ya que después de los ataques fatales contra Bibaa Henry y Nicole Smallman, compró varios billetes de lotería y habían tres doblados dentro de la mencionada nota”.

Por último, manifestó que “al final resultó que el demonio no cumplió con el trato, ya que no solo el acusado no ganó la lotería, sino que la policía identificó todas las pruebas que lo vinculan con estos dos asesinatos”.

Cabe mencionar que Hussein negó los cargos y el haber escrito el “pacto con el diablo”, pese a que la nota fue encontrada en una mesa en su habitación y que tiene sus huellas digitales, su nombre escrito en ella y su propia sangre.