El poder del amor se pone a prueba en ‘The Water Man’, de David Oyelowo

El poder del amor es algo que se explora en muchos formatos de la cultura pop: a través de la música, los libros y especialmente el cine. En la última película de David Oyelowo, The Water Man, que también es su debut como director, el amor se pone a prueba. La trama de la película se centra en la familia de Oyelowo: su esposa Mary (interpretada por Rosario Dawson) está enferma y cada día lo está más, y su hijo Gunner (Lonnie Chavis) se embarca en una aventura con un compañero de clase para encontrar al escurridizo Water Man, que se supone que puede salvar a su madre.

A través de una aventura que refleja mágicamente el sentimiento de historias basadas en lo extraordinario, como ” Un pliegue en el tiempo “, esta película hace aflorar poderosos puntos de la trama a través de los ojos de un niño que está desesperado por salvar a sus seres queridos.

Chavis se sentó a hablar de lo que supuso hacer The Water Man.

P: Cuando escuchaste hablar por primera vez de esta película, ¿por qué quisiste participar en ella?

– Cuando recibí el guión, tenía 11 años. Lo que me intrigó es lo que intrigaría a un niño de 11 años: la acción, la aventura, la magia, el tema sobrenatural que había, el arte gráfico y los dibujos. Pero cuando me adentré en ella, me di cuenta de que era algo con lo que realmente podía identificarme. Haría cualquier cosa por alguien a quien quiero, como estoy seguro de que haría cualquiera.

P: ¿Qué puedes contarme sobre tu personaje, Gunner? ¿Qué le gusta de él?

– Lo que me gusta de Gunner es que no se detiene. Hay tanta fe en él, que literalmente cruza este tronco sobre el agua cuando no sabe nadar, le persiguen los caballos, está al borde de un acantilado muy empinado hasta donde puede caer, pero sigue adelante por todo el amor y toda la pasión y la lucha y la esperanza que tiene por su madre.

P: ¿Y la transición de la televisión al cine, es lo que esperabas?

– Si soy sincero, creo que en realidad me gusta más el cine, porque es definitivamente diferente. Esta película fue diferente a todo lo que he hecho en general. Esto me desafió, esta película me empujó y empujó mis límites como actor, especialmente con el Sr. David en el set. Él realmente marcó el tono de la producción. Siento que definitivamente ha superado mis límites y que soy mejor hombre y actor que antes.

P: ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que pusieron a prueba tus límites?

– Las escenas en las que tuve que hacer acrobacias. Por ejemplo, la escena del tronco. Tenía miedo a las alturas en ese momento, y no sabía que tenía que subir a la cima del tronco en el bosque y, cuando llegué allí, no quería bajar… Todo el mundo me miraba, sentía presión y mi ansiedad aumentaba. Mi madre trató de intervenir para calmarme, pero no pudo sinceramente. Entonces el Sr. David intervino y me recordó por qué Gunnar estaba haciendo esto: por todo el amor y la pasión que siente por su madre. Me preguntó si lo haría por mi propia madre y le dije que sí… Así que tuve que hacerlo.

Lonnie Chavis, en la película The Water Man, de David Oyelowo

P: ¿Piensas que podrás llevar algunas cosas que aprendiste en el plató a tus futuros papeles de actor?

– El Sr. David, durante toda la producción, nos enseñó a todos, no sólo a mí, pero se puede ver en su forma de actuar, a ser un líder y no un seguidor. Era el director y el actor de la película. Sinceramente, uno pensaría que es difícil ser director y actor en la película por la cantidad de cosas que tiene que manejar y controlar: los ángulos de la cámara, el maquillaje de otras personas, su maquillaje, las líneas de ellos, sus propias líneas, el enfoque, el vestuario… hay un montón de cosas que controlar, pero el Sr. David tenía un gran control sobre cada una de ellas. Nunca se saltó una transición. Hizo que pareciera un paseo por el parque. Lo hizo todo impecablemente, sin problemas, tenía todo señalado y fijado en el punto que quería. Nunca me hizo sentir apurado, simplemente lo hizo todo a la perfección.

P: ¿Qué fue lo más mágico de esta película para ti?

– Esta película fue, sinceramente, todo magia. Cuando recibí el guión, me sentí muy bendecido por haberlo conseguido. Especialmente cuando me enteré de que el protagonista, el Sr. David Oleyelow, participaba en ella. Cuando llegué al plató ese día, el tono del plató y de la vida de todo el mundo en el plató era sencillamente cariñoso, afectuoso y amable. Había literalmente magia más allá de las escenas en ese plató, en el bosque, con la gente a la que quieres y la gente que te trata bien: había magia que (nosotros) pusimos en la película.

P: ¿Hay alguna escena o relación de personajes en particular que te llame la atención?

– El personaje de Jo es realmente interesante. Me gustaría que la gente viera la relación entre Jo y Gunnar: es muy, muy dulce, porque al principio, desde la perspectiva de Gunner, puedes ver a Jo como un personaje fuerte. Luego, como se ve más adelante en la película, empiezan a apoyarse el uno en el otro y el lado blando de Jo empieza a salir y empiezan a construir una amistad muy fuerte hasta el final de la película. Es muy dulce.

P: ¿Qué esperas que se lleve el público de la película?

– Sinceramente, esta película no sólo trata del amor: trata de la esperanza, la fe, el sacrificio, la familia, la amistad… hay muchos elementos en esta película. Pero lo que espero que se lleve la gente es que el tiempo no se da por sentado y que el amor no tiene límites… en absoluto.

