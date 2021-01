(Video) El colmo: periodista fue acosada por un conductor en plena transmisión de noticias 

El nombre de la profesional es Kris Sharpe, reportera del canal CTV, quien aseguró que el incómodo incidente se registró en Kitchener, Canadá, mientras realizaba un reportaje en directo.

Gracias a una publicación compartida en su cuenta de Twitter, la periodista denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un ciudadano mientras daba un informe en vivo.

“Esto no es gracioso y no está bien. Por mucho que me encantaría decir que no me molesta, lo hace. Me hace sentir como estiércol. Esto todavía les sucede a las reporteras en todas partes y debe detenerse”, escribió.

En las imágenes compartidas en dicha red social, se puede apreciar el momento exacto en el que el conductor de un automóvil le grita palabras obscenas a Sharpe, mientras estaba realizando el directo.

Aunque intentó seguir hablando, la reportera no pudo continuar con la nota. Acto seguido a dichas palabras, la comunicadora se quedó en silencio. Igualmente muestran que este acto de acoso sexual la afectó bastante.

Es importante recalcar que, la grabación tiene 3 millones de reproducciones y lleva más de 130.000 interacciones. La publicación generó todo tipo de comentarios de indignación en las diferentes redes sociales, principalmente en las mujeres.

Bryan Larkin, jefe la Policía Regional de Waterloo (Canadá), aseguró en su cuenta de Twitter que este vulgar incidente está siendo actualmente investigando. “Este hecho es inaceptable y ofensivo. Nadie debe ser objeto de odio y acoso en su lugar de trabajo”, concluyó.

This is not funny and it’s not cool. As much as I’d love to say it doesn’t bother me, it does. It makes me feel like sh*t. Especially as VJ who is always alone. This still happens to female reporters everywhere and it needs to stop. pic.twitter.com/NsqJJsrOno

— Krista Sharpe (@KristajSharpe) January 18, 2021