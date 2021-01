La última voluntad del entonces dueño, era ser enterrado en el lugar. ¿La compraría? Ponen en venta casa con la tumba del expropietario en el jardín.

Muchas son las noticias que se hacen virales en las redes pero esta está asustando a más de uno.

Se conoció el caso de una casa que se encuentra en venta, pero con un extraño detalle, se encuentra enterrando el antiguo propietario en el jardín del lugar.

El hecho se registró en Leeds, Londres. Allí los familiares del fallecido propietario cumplieron su última voluntad, ser enterrado en el jardín de su hogar.

Pero ahora la casa ha sido puesta en venta y viene incluida con la tumba.

Lo curiosa de la situación ha hecho que la noticia se haga viral.

Los familiares detallan que el hombre hizo esta petición, pues nació en ese mismo lugar y quería que sus restos permanecieran allí.

