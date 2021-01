¡Por irresponsable! Mujer que envió sola a su hija de 3 años en un taxi es detenida por las autoridades 

La noticia generó molestias en muchas personas. Una mujer estadounidense fue detenida por las autoridades, luego de que enviara al jardín a su pequeña hija de tres años, sola, en un taxi.

La policía recibió dicho informe luego de que Stephanie Goddu, de 35 años, llamara a un vehículo y subiera sola a su hija para que el conductor la llevara hasta donde estudiaba.

La pequeña, quien vivía en New Hampshire, logró llegar a destino, sin embargo, la institución Southern NH Services alertó la ausencia de la madre. Pero no fue lo único, ya que indicaron que tampoco iba a buscar al lugar a sus hijos.

Es importante traer a colación que la ciudadana tenía antecedentes por no dar el cuidado a sus pequeños hijos: en 2015 la policía encontró a una de sus hijas muerta al interior de la casa.

Manchester police have arrested Stephanie Goddu. She was wanted on two counts of Endangering the Welfare of a Child. The incidents involved her own children. https://t.co/d0hiiww1W9 pic.twitter.com/HhAU3pF5mv

— Manchester NH Police (@mht_nh_police) January 9, 2021