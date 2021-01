Como de película: ladrones llaman accidentalmente a la policía mientras cometían un robo 

El suceso ocurrió el día miércoles en la ciudad de Stoke-on-Trent, donde en horas de la noche la policía recibió "una llamada sospechosa", así lo informó el medio de comunicación The Guardia.

Al parecer, uno de los dos delincuentes marcó sin querer al número de emergencias policiales, por lo que los oficiales contestaron y escucharon a los descuidados ladrones mientras ejecutaban a cabo el robo.

Era tanto el descuido que lograron escuchar las sirenas de los carros en los que se transportaron sus compañeros cuando ubicaron el lugar del atraco. Por tal motivo, las autoridades informaron que pudieron capturar a un hombre de 49 años y a otro de 42.

“Creo que acabamos de arrestar a los ladrones más desafortunados del mundo”, escribió en su Twitter John Owen, jefe de la policía de esa ciudad, junto a un gif de Marv Merchants, uno de los infortunados ladrones de la serie de películas ‘Mi pobre angelito’.

I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021